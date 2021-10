Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković saopštio je za Portal RTCG da je ta partija danas dostavila izjašnjenje premijeru Zdravku Krivokapiću o rekonstrukciji Vlade, u kome su naveli kako žele da Vlada bude pola politička a pola ekspertska

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Joković je rekao da vezano za predlog Krivokapića o 16 resora i tri potpredsjednička mjesta nemaju značajnijh primjedbi.

,,Što se tiče sadašnjeg potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, po predlogu premijera, on bi bio prvi potpredsjednik. Što se nas tiče, mi nemamo nikakav problem da tako bude”, naglasio je Joković.

Govoreći o tome da li sastanak lidera skupštinske većine i premijera treba održati 10.oktobra, on je kazao da su spremni za razgovore i dogovore u svakom trenutku.

,,Mi smo danas poslali naše izjašnjenje premijeru. Očekujemo dalju incijativu”, kazao je Joković.

On je objasnio da je u izjašnjenju koje je SNP dostavio premijeru Krivokapiću navedeno da je za Socijalističku narodnu partiju prihvatljiv predlog o 16 resora i tri potpredsjednika.

,,Naravno, želimo rekonstrukciju Vlade i želimo da to bude ako ne apsolutno onda pola politička a pola ekspertska vlada. Pitanje je dogovora. Rekli smo i da bi budući potpredsjednici morali da imaju nadležnost nad nekoliko resora. Dakle, da svaki potpredsjednik ujedno bude i ministar. Ako bi potpredsjednik bio bez nekog posebnog resora, bez posebne nadležnosti, mislimo da to ne bi bilo dobro”, zaključio je Joković.

Premijer Zdravko Krivokapić predložio je rekonstrukciju Vlade na način da ima 16 resora i tri potpredsjednika. Premijer očekuje od svih konstituenata vladajuće parlamentarne većine da do 8. oktobra pojedinačno dostave izjašnjenje, sugestiju, to jest, izmjenu i dopunu tog predloga, kako bi konačnu strukturu usaglasili do 10. oktobra. Demokratska Crna Gora je ranije poručila da je njima premijerov prijedlog u potpunosti prihvatljiv.