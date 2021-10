Prijedlog premijera Zdravka Krivokapića o rekonstrukciji Vlade Crne Gore za Demokrate je prihvatljiv, kazao je za Radio Crne Gore, poslanik i potpredsjednik te partije Vladimir Martinović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Partije na vlasti danas bi trebalo da dostave komentare na prijedlog Krivokapića da Vlada ima 16 ministarstava i tri potpredsjednika.

Novi sastanak parlamentarne većine na kojem će pokušati da usaglase stavove u vezi s rekonstrukcijom Vlade planiran je u nedjelju.

„Mi smo se brzo oglasili nakon onoga što je bio epilog tih prvih razgovora i rekli smo da je za nas prihvatljiva ona ponuda koju je premijer iznio i koja je poznata javnosti, jer upravo se ona temelji na sporazumu tri lidera parlamentarne većine nakon pobjede 30. avgusta. Dakle prihvatili smo i prvu fazu pregovora idemo u drugu fazu pregovora i ono što je negdje javnosti poznato, uvijek do sada smo održali riječ i da smo se vodili opštim, a ne pojedinačnim interesima“, poručio je Martinović u izjavi za Radio Crne Gore.

Martinović je za Radio CG kazao i da Demokratska CG nije sa bilo kim razgovarala i pregovarala oko raspodjele funkcija.

„Mi smo vrlo jasno juče saopštili stav da smo pregovarali samo na onim principima koje su uspostavili trojica lidera parlamentarne većine nakon izbora 30. avgusta. Dakle to je gnusna neistina onih koji očito žele da spinovanjem u javnosti sačuvaju svoje pozicije i svoje fotelje. Dakle ih razgovora i pregovora nije bilo i svi oni koji tvrde tako mislim da su dužni da dostave dokaz o tome, jer je to elementarno pristojno prema građanima, a mi ćemo se i u ovom procesu odnijeti odgovorno kao i svaki put do sada“, naveo je Martinović.

On je saopštio da su Demokrate već pokazale nijesu željni fotelja.

„Podsjetiću da smo mi politički subjekt koji nije u Vladi i da smo prošle godine kada se Vlada konstituisala prihvatili da ne budemo dio te Vlade, a građani evo mogu da sude o tome da je samo jedan politički subjekt dio sadašnjeg sastava Vlade“, poručio je Martinović.