Dokument, non-paper, koji je Ministarstvo vanjskih poslova dostavilo diplomatsko konzularnim predstavništvima objektivan je i predstavlja objašnjenje onoga kako su se stvari odvijale 5. septembra na Cetinju, saopštio je šef diplomatije Đorđe Radulović.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova/Tviter

On je reagovao na tekst objavljen u medijima, ali i na navode poslanika DPS-a Andrije Nikolića koji je kazao danas da je ministar Radulović "grubo zloupotrijebio službeni položaj upućujući instrukciju našim ambasadama“.

“U ovom slučaju zaista možemo govoriti o srozavanju ugleda, ali naglasiću - ugleda profesionalne etike zbog objavljivanja internog dokumenta i krajnje neprimjerenog tumačenja rada državnog organa”, navodi Radulović u reagovanju.

On kaže i da postoji osnovana sumnja da je na taj način prekršen član 112 Zakona o vanjskim poslovima, stav 1, tačke 3 (davanje podataka neovlašćenim licima), što predstavlja težu povredu službene dužnosti.

“Razumijevajući uređivačku politiku pojedinih medija i slobodu izražavanja, želim još jednom da ukažem na neprihvatljivo objavljivanje službene prepiske sa potpisom, čiji god on bio, i u ovom slučaju tumačenja na maliciozan način. Budući da je moj cilj da radim na profesionalizaciji diplomatske mreže, napominjem da to znači da se nadležne institucije već bave i ovim slučajem, u kome je neko grubo pokušao da naruši ugled ove profesije i institucije”, ističe šef diplomatije.



Radulović kaže da je u non-paperu predstavljen fakticitet, dato objašnjenje onoga kako su se stvari odvijale na osnovu dostupnih informacija.

“Informisanje, trebalo bi da znate, jeste posao MVP i to je učinjeno bez ikakve političke obojenosti. Zbog toga sa gnušanjem odbacujem navode da je dokument MVP „krivotvorio informacije“. Naglašavam da je profesionalno postupanje policije potvrđeno i od strane međunarodnih partnera i da su crnogorski građani svojim očima vidjeli suzdržanost policije koja je išla do krajnjih granica izbjegavajući da učini bilo šta što bi ugrozilo mir, a obezbjeđujući poštovanje temeljnih prava. Podsjećam, 30 sati u kojima je policija mirno stajala i čuvala našu zemlju jednostavno su fakat, bez obzira na različita tumačenja otpočinjanja i završetka akcije”, kaže Radulović.



On kaže da je izvještaj poslat DKP mreži baziran na činjenicama. “O tome kako se fakti doživljavaju, stvar je lične percepcije”, poručuje šef diplomatije.

Ističe i da ovo nije prvi niti posljednji “non-paper” koji Ministarstvo vanjskih poslova šalje diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

“U ovom trenutku, želimo da obavijestimo javnost i podsjetimo aktere koji su revoltirani ovim dokumentom, da je MVP i u prethodnim mandatima Vlade slalo non-pajper dokumenta povodom raznih događaja i domćih tema, od dešavanja u Budvi 2019. do litija, pa pojedini mediji i njihovi novinari nisu objavljivali službenu prepisku, u težnji da otkriju nove dimenzije „istraživačkog novinarstva“. Već naprotiv - novinarski tekstovi podržavalaca prošle Vlade, politički pristrasnih, čak su služili kao politički narativ i smjernice za razgovore našim DKP-ima. U svjetlu nekadašnjih instrukcija sa kojima smo u MVP itekako upoznati, a koje nisu bile malobrojne, na mjestu gospodina Nikolića ne bih puno polemisao o objektivnosti i ne bih usmjeravao diskusiju u tom pravcu. Zarad njega i zarad price o dostojnosti”, kazao je Radulović.



On ističe i da je „non paper“ „neslužbeni diplomatski dokument“, koji ima neformalni karakter.

“U ovom slučaju, to je bilo u pravcu predočavanja događaja međunarodnoj javnosti s faktografskog aspekta”, zaključio je Radulović.