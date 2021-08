Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović kaze kako predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i dalje opstruira imenovanja pojedninih ambasadora, ali se nada da će se konačna rješenja naći u dijalogu, nakon ljetnjih odmora, pišu Vijesti.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova/Tviter

Radulović je u intervjuu TV Vijesti rekao i da će Crna Gora vrlo brzo poslati novog ambasadora u Beograd, iako da nema naznaka da će Srbija uraditi obrnuto.

Otkriva i prve korake u pokušaju da se konačno riješi pitanje Prevlake.

Posto je Vlada do sada opozvala 14 i usvojila predloge za imenovanje 12 ambasadora, Televizija Vijesti je šefa diplomatije upitala koliko njih čeka saglasnost predsjednika Đukanovića i šta ukoliko ona ne stigne.

“Postoje osnovane pretpostavke i činjenice da predsjednik opstruira imenovanje pojedinih ambasadora. Nakon onog više puta ponovljenog kriterijuma da niko ko je glasao za Ne neće moći da predstavlja zemlju, što je po mni i politički a i etički vrlo probelematičan stav, javili su se neki drugi kriterijumi, koji ne mogu biti argumentovani. Vjerujem da je konačni rješenje u nastavku dijaloga, vjerujem da bismo nakon ljetnjih odmora mogli da nađemo zajedničko rješenje. Naravno, postoje i krajnosti druge – slanje specijalnog izaslanika, otpravnika poslova, da probamo da prevaziđemo neke stvari, ali mislim da to ne bi bilo dobro za Crnu Goru, ni za naš međunarodni ugled”, rekao je Radulović.

Diplomatski odnosi sa Srbijom i pitanje Prevlake

On je kazao da diplomatski odnosi između Srbije i Crne Gore postoje, dok je nivo diplomatskog predstavljanja, nažalost, trenutno na nivou otpravnika poslova.

“Dobili smo taj neki pomalo ucjenjivački i ultimativan stav – ukoliko hoćete da imate bilo šta sa nama, prvo opozovite odluku da je gospodin Božović persona non grata. Ako imate takav stav, to nije mjera iskrenih odnosa. Ono što bi bio izlaz iz situacije je da Srbija kandiduje novog ambasdora, a sa druge strane ja očekujem da će Crna Gora vrlo brzo imenovati svog ambasadora u Beogradu. Zasad nemamo najave da bi oni mogli poslati novog ambasadora i to mislim da je vrlo pogrešno”, rekao je on za Vijesti.

Na pitanje šta trenutno rade po pitanju Prevlake, kazao je da je to bila takođe jedna od tema dok je ministar vanjskih poslova Hrvatske bio u posjeti Crnoj Gori.

“Dakle, želimo da formiramo novu interresornu komisiju koja će biti sveobuhvatna – od više resora i sa crnogorske i sa hrvatske strane, kako bi se vidjelo gdje smo u ovom trenutku. Posljednji put su se sastale ove komisije – to je bilo 2015, 2016. godine i mislimo da je krajnje vrijeme da se ovaj proces nastavi.

Mi ćemo se truditi da nađemo bilateralno rješenje kroz rad tih međudržavnih komisija, a ukoliko to ne bude moguće ići ćemo na arbitražu. Ja nemam nikakve indikacije da bi pitanje Prevlake, imajući u vidu da privremni protokol besprekorno funkcioniše, moglo da bude neka prepreka na putu Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, ali svakako je dobro da imamo definisano i to pitanje”, rekao je on za Vijesti.

Ono što je drugačiji pristup je taj što hrvatska strana, dodaje, smatra da treba razgovarati samo o razgraničenju na moru, dok naša strana smatra da bi predmet pregovora trebalo da bude i kopno i more.

Na pitanje kada će formirati tu komisiju, Radulović je kazao da očekuje da će to biti odmah nakon ljetnjih odmora, zaključuju Vijesti.