Predsjednik Milo Đukanović kazao je da nema komunikaciju sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem navodeći da je umjesto toga Srbija otvoreno neprijateljska prema Crnoj Gori.

Prema riječima Đukanovića, dok je ta komunikacija bila moguća, trudio se da doprinese konstruktivnom odnosu.

“I održavao sam tu komunikaciju dok je to bilo moguće. Posljednjih godinu dana to više nije moguće tako da te komunikacije nema, a umjesto tog asvakodnevno vidimo što nam se poručuje s medijsko-političke scene Srbije”, rekao je on u intervjuu za RTL.

Đukanović je kazao da nema nikakve sumnje da je to otvoreno neprijateljstvo i negiranje Crne Gore i negiranje crnogorskog nacionalnog identiteta “i mi smo u stanju potrebe da se obranimo od te nove ofenzive”.

Đukanović je rekao da na Zapadnom Balkanu postoji destabilizacija u posljednjih godinu i da se pokušavaju obnoviti stare retrogradne politike.

“Nudi se nešto što bi bilo izuzetak od pravila života na evropskom prostoru. To je u 90-ima doživjelo slom, plaćano je životima blizu 150.000 žrtava ljudi”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima ideolozi tih velikodržavnih nacionalizama pokušavaju obnoviti tu ideju.

“Posljedično, napadnuta je Crna Gora, jer znamo da nema "velike Srbije" bez Crne Gore u njenom sastavu”, rekao je Đukanović poručujući da iza svega stoji Vučić.

“Državni vrh Srbije na čelu s njim. Poznato je da je ideja velike Srbije stara već jako dugo, vezujemo je za vrijeme Garašaninovih Načertanija 1844. godine. Od tada se ona svako malo obnavlja i uvijek je Crna Gora poželjan plijen Srbije”, rekao je Đukanović.

Iluzija se, kako je rekao, pokušava i dalje održati živom - ideja o pripajanju Republike Srpske Srbiji.

“Nakon što je Srbija izgubila i Kosovo čini se da Crna Gora izgleda kao najprivlačnija kompenzacija i kao nezaobilazni dio da bi se uopšte ideja Velike Srbije održavala u životu”, rekao je Đukanović.

Na pitanje kako je došlo do toga, Đukanović je rekao da je Srpska pravoslavna crkva instrument za realizaciju velikosrpskog nacionalizma.

Odgovarajući na pitanje da li je prošla vlast pogriješila kada je pokrenula pitanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti, Đukanović je odgovorio odrično.

“Ne bih rekao. Usuđujem se reći da mi nismo birali hoćemo li ući u taj konflikt ili ne”, rekao je Đukanović.

Odogovarajući na pitanje može li doći do sukoba pravih ozbiljnih u Crnoj Gori, Đukanović je rekao da to ne zavisi “samo od nas”.

“Kao što znate, nije se jednostavno iz Crne Gore nositi sa Srbijom u sukobu i još se teže nositi ukoliko znate da iza Srbije stoji jedna geopolitička sila kao što je Rusija”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Rusija preko podrške ovakvih ideja zapravo pokušava da ostvari svoje geopolitičke interesa na zapadnom Balkanu koji su po definiciji suprostavljeni evropskom jedinstvu i europskom sistemu vrijednosti.

“Rekao bih da je sve to lakše ukoliko izostaje potreba, pažnja i podrška sa Zapada. Dakle, kao i uvijek nasilnik će ići onoliko daleko koliko mu bude dozvoljeno”, kazao je Đukanović.

Na pitanje da li misli da Vlada može opstati još tri godine, Đukanović je rekao da ne.

“Ne mislim. Dakle, jasno je da ova vlast nema nikakvu viziju. Njihova vizija nije da napravi sljedeće korake ka usvajanju evropskog sistema vrijednosti, ka članstvu Crne Gore Evropskoj uniji (EU)”, kazao je Đukanović.

On je kazao da vlast za godinu nije na putu da dovede nijednog investitora.

“Naprotiv, nekoliko vrijednih investitora su potjerali iz Crne Gore. Plašim se da nije u pitanju samo neznanje. Plašim se da je ideja da se sluganski izvršavaju nalozi i očekivanja iz Beograda kako bi se Crna Gora bacila na koljena i na taj način lakše bila integrirana u srpski svijet”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je Vlada svoje resurse stavila na raspolaganje velikosrpskom nacionalizmu i upotrijebila ogromnu količinu hemijskih sredstava policiji da bi, kako je rekao, zapravo zatrovala Cetinje.

“Da bi zatrovala ljude koji su se tamo okupili na mirnom protestu protiv ustoličenja srpske pravoslavne crkve koji nema nikakakvo poštovanje ni za Crnu Goru ni za Crnogorce”, dodao je Đukanović.

Upitan da li je imao ikakav upit od članica NATO-a u vezi sa poslijednjim događajima, Đukanović je rekao da “imamo komunikacije”.

“Tumačimo taj problem, ukazujemo na to da to nije samo problem odnosa Srbije i Crne Gore”, rekao je on.

Na pitanje za šta je dobio podršku tokom dvodnevne posjete Hrvatskoj, Đukanović je rekao da se to odnose za daljnji produžetak evropskog puta Crne Gore.

“Kao što znate Crna Gora je u posljednjih 25 godina od velikih političkih promjena a posebno od obnove nezavisnosti, jako puno radila na učvršćivanju stabilnosti, sklada vjerskog i nacionalnog, a posebno na trasiranju puta u evroatlantske integracije”, rekao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora postala članica NATO-a i otvorila sva pregovaračka poglavlja sa EU.

“Možemo slobodno reći da smo najdalje odmakli od svih kandidata. To je Hrvatska podržavala, ne samo nas, nego sve u regiji. Ja osobno smatram da Hrvatska, kao odgovoran partner u NATO-u i susjed, želi da Crna Gora ostane na tom putu i što brže ostvari svoj cilj”, ocijenio je Đukanović.