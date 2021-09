Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević saoptio je da je od pobjede na izborima 30.08.2020 zalaže se za uvođenje vanrednog stanja, suspendovanje svih zakona koje je, kako tvrdi, Đukanović usvajao da bi štitio svoju kriminalnu terorističku organizaciju

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Po njemu je formirana slaba, nedemokratska, nelegitimna Vlada koja je trebala da spasi DPS i obstruira neophodne reforme.

“Ova Vlada je tolerisala i praktično podržavala više nelegalnih skupova DPS koji nijesu prijavljeni i tako pokazala da u svojim redovima, na najistaknutijim pozicijima, ima ljude koji su lojalniji DPS terorističkoj organizaciji, nego državi. Plan zavjerenika iz DPS terorističke organizacije i njihovih ljudi u Vladi Krivokapića je bio da policija odbije naređenja i da Đukanović proglasi pobjedu i pozove svoje pristalice na rušenje Vlade. Vjestački bi bila stvorena kriza institucija i došlo bi do internacionalizacije “krize”. Za to bi dobio plaćenu podršku njegovih plaćenika u međunarodnim organizacijama i došlo bi do internacionalizacije i zahtjeva da DPS uđe u Vladu i da se tako smanje “tenzije””, kaže Medojević.

On ističe da su Ministar policije i direktor policije, koji su po njemu sinoć odbili da izvrše odluku Vlade i omoguće javni red i mir i ustoličenje Mitropolita u Cetinjskom Manastiru, kadrovi koje su Krivokapiću predložili vlasnici Vijesti.

“Pozivam ga da javno kaže ko stoji iza izdaje države i Vlade i kolaboracije sa DPS terorističkom organizacijom. Podržavam i uvijek cu podržavati pravo na proteste. Đukanović je kao najobičnija kukavica odbio da preuzme odgovornost za svoj partijski skup i nije ga prijavio u skladu sa zakonom. Svaki skup koji nije prijavljen po zakonu je nelegalan i dužnost državnih organa je da ga zabrani. Nažalost, zbog kolaboracije Ministra policije i direktora policije sa DPS terorističkom organizacijom, ti nelegalni partijski skupovi su tolerisani od strane Ministra i direktora policije, što je samo po sebi čin izdaje i pravni osnov za njihovo hapšenje i krivično procesuiranje”, jasan je Medojević.

On bi da hapsi Milivoja Katnića koji je danas bio na Cetinju, jer se kao Specijalni državni Tužilac javno stavio na stranu jedne političke opcije koja svoje političke ciljeve želi da ostvaruje nasiljem i terorizmom.

“Pozivam sve članove DPS da se odmah distanciraju od djelovanja terorističke frakcije, koja želi da izazove građanski rat u Crnoj Gori da bi zaštitila svoje opljačkane milione i milijarde. Oni ne vole Crnu Goru i ne brane Crnu Goru. Oni su opljačkali Crnu Goru, posvađali braću, rođake, kumove i komšije, samo da bi krali. Pozivam Vladu i sve političke strukture koje su za demokratiju, slobodu, mir i očuvanje ustavnog poretka da se ujedinimo oko odbrane vitalnih nacionalnih interesa države i naroda Crne Gore”, zaključio je Medojević.