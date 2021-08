"Vlada Crne Gore nije razumjela koja je njena uloga niti je shvatila u kojem istorijskom trenutku stupa na scenu", kazao je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Izvor: Demokratski front/facebook/screenshot

“Ništa nisu uradili od onoga što je jedan post totalitarna vlada morala da uradi. Imali su dužnost da učine vrlo konkretne reformske korake, naročito što rto rade 30 godina kasnije u odnosu na neke druge zemlje. Govorim prije svega o otvaranju dosijea komunističke tajne policije, sprovođenju procesa lustracije i suočavanja sa zločinima totalitarnog režima”, naveo je Medojević na pres konfreneciji o godinu dana promjene vlasti u Crnoj Gori.

Riječ je o setu, kako dodaje, koji je morao i da podrazumijeva i zabranu rada jedne političke organizacije.

“Ako preskočimo ove korake država ne može da bude demokratska i i ma pogrešne temelje na koje je postavljena i kad tad sistem upada u nestabilnosti i krize. Ova Vlada ne da nije otvorila dosijee nego otvoreno sumnjam da je Krivokapić vrlo pažljivo biran kao profil koji neće sprovesti reforme i to se i desilo u ovih godinu dana”, naveo je Medojević.

Dvostruki su razlozi za lustraciju, smatra on.

“Da iz državne uprave eliminišemo one koji su zauzimali pozicije da bi služili partiji. U naše institucije su se infiltrirali i članovi mafije. Ovo su istorijski, ne dnevno-politički razlozi. Mislim da Krivokapić to nije shvatio i izabran je od stranih adresa kao profil koji ne zna ni o čemu ja pričam. On ima neku floskulu da smo mi za zamjene, a oni za promjene. Da ga pitamo što to znači on ne bi ni znao, jer mu je to neko napisao. DF jeste antisistemska opozicija koja se zalaže za promjenu, a ne šminkanje sistema”, kazao je lider PzP-a.

Zabranjivajuće, a ne “brutalno”

Osvrnuo se i na ekonomiju.

“U prvom kvartalu smo imali pad društvenog proizvoda od šest prošlo. Još nemamo rezultate kako je kretanje BDP-a. Danas je 31. avgusta i danas Monstat treba da objavi godišnjak. Kad uđete na njihov sajt dobijete neprijatno obrazloženje da zbog tehničkih razloga nisu mogli da objave. Očigledno je da je Krivokapić stopirao objavljivanje rezultata o “brtutalnoj” sezoni koju su najavljivali”, kazao je Medojević.

Kako je istakao, ne znamo realan broj onih koji su ostali bez posla kao i koliko je dug povećan.

“Kad sam ja analizirao lako smo došli do zaključka da je spoljni dug uvećan za 18 posto sa tendencijom da će biti uvećan. Naplata poreza u prvih sedam mjeseci je manja za skoro četiri posto. Ako uporedimo prihode u prvih sedam mjeseci naplaćeno je 96 odsto u odnosu na prošlu godinu, a svi znamo kako je katastrofalna prošla sezona bila”, rekao je Medojević uz ocjenu da su podaci “zabrinjavajući” a ne “brutalni” kako je najavljivao ministar finansija Spajić.

On je naglasio da je do kraja jula crnogorski budžet oštećen za 30 miliona eura od prometa cigareta na ulici.

“Jasno je da to ne može da padne s neba i uveze se kroz banane, već da je riječ o organizovanom švercu u koji je upleten neko iz vlasti i ko dobija svoj dio. Nadležni to ne mogu ni da istraže jer nije sprovedena lustracija”, ponovio je Medojević.

Posebno zabrinjava, kako ocjenjuje, to što Vlada nema ni podršku stranih investitora pa su direktne strane investicije manje za 20 odsto.

“Strani investitori povlače novac i iznose ga vani i svi parametri dovode to zaključka da Crna Gora ide u haos. Vlada ne prepoznaje osnovne uzroke problema i rešava ih zadušenjem, populizmom i propagandom”, poručio je Medojević.