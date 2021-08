Pravo izbora ustoličenja nije u nadležnosti niti Vlade, niti Skupštine, niti Savjeta za odbranu i bezbjednost. To je isključivo i samo pravo onoga koji treba to da odradi, a to je mitropolit i Mitropolija crnogorsko-primorska, kazao je premijer Zdravko Krivokapić

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Premijer je to saopštio novinarima u Nikšiću, odgovarajući na pitanje kako komentariše izjavu predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost Milana Kneževića koji je kazao da će se u narednim danima odlučiti hoće li ustoličenje biti u Podgorici ili na Cetinju i da bi o tome trebalo da odlučuje i Savjet čiji je član, osim premijera i predsjednik države.

“Ta saznanja da neko može da mijenja mjesto i lokaciju su za mene iznaneđenje, ali u svakom slučaju treba sve preispitati”, kazao je premijer.

On je saopštio i da crkveni velikodostojnici znaju da je Cetinjski manastir mjesto mitropolita.

“Zašto bi sad neko išao u Podgoricu? Ako bi išao u Podgoricu, sjutra bi trebalo da ide možda van Crne Gore. Mjera našeg života je poštovanje jednih drugih i života zajedno. Mi nemamo drugog prostora. Možda neko ima, ali ja nemam rezevnu varijantu. Moja varijanta je Crna Gora. Svaki put kada se ujutro probudim prva pomisao mi je Crna Gora. Nije mi pomisao moja porodica, nego Crna Gora i sve porodice u njoj“, kazao je Krivokapić danas u Nikšiću gdje boravi u radnoj posjeti.



Prema njegovim riječima problem oko ustoličenje mitropolita Joanikija dobio je tendecije koje su nepoželjne.

Riječ je, kako je kazao, o jednom od većih događaja u Crnoj Gori, i u ovom trenutku postoje tri rizika – bezbjednosni, epidemiološki i rizik potencijalanih iznenađenja koji je specifičan za Crnu Goru.