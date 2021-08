Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da država garantuje da će sve proteći mirno 5. septembra na Cetinju tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, te da su državni organe apsolutno spremni da garantuju ustavna prava svim građanima.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

Na pitanje, garantuje li da će situacija u državi biti redovna i stabilna i nakon 5. septembra, kako je danas konstatovalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost, Abazović je, gostujući u Dnevniku Televizije Crne Gore, rekao da država garantuje da će sve proteći mirno.

“Vijeće je danas konstatovalo ono što se trenutno dešava u Crnoj Gori. Imamo, nemam trenutno podatke, možda i ukupno milion građana sa turistima, nikakvih vanrednih aktivnosti nema situacija je krajnje mirna i stabilna”, kazao je on.

Prema riječima Abazovića, povodom najavljenih okupljanja, državni organi su apsolutno spremni da garantuju ustavna prava svim građanima.

“Dakle, u kontekstu javnih okupljanja, oni koji žele da protestuju mogu da protestuju, ali na javan i miran način uz obavezu prijavljivanja skupa, što se dosad nije dešavalo, a sa druge strane ljudi motivisani religijskim slobodama mogu svoje obrede da obavljaju na način koji je bez restrikcija”, poručio je on.

Abazović je kazao da je to obaveza države i da se nada da će svi subjekti društva dati tome doprinos.

On je rekao da će službe bezbjednosti u narednom periodu imati više aktivnosti, prve će biti vezane za posjetu turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana u petak, a druge za 4. i 5. septembar na Cetinju.

Abazović je kazao da je moguće da će u međuvremenu biti još nekih okupljanja manjeg karaktera.

“Ali u svakom slučaju pristupili smo vrlo ozbiljno, napravili smo nekoliko potencijalnih scenarija. Ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu i mirno, ali isto tako to moraju da shvate i građani, a i organizatori”, kazao je on, prenosi portal Javnog servisa.

Abazović je poručio da vjeruje da svim građanima Crne Gore, “liše možda, određenim kriminalnim strukturama” u ovom i u bilo kom trenutku, ne odgovara pogoršanje bezbjednosne situacije.

“Naprotiv, da su ljudi posvećeni miru, slozi, ljubavi i solidarnosti”, rekao je Abazović i dodao da su međuvjerski i međunacionalni sklad najveća vrijednost koju Crna Gora ima.

“Ja sam siguran da ćemo svi dati doprinos da se on baštini i zaštiti. Mislim da treba da svi da pokažemo prag tolerancije, siguran sa da to služba čini, to su su na Cetinju i pokazali”, kazao je Abazović.

On je apelovao da 4. i 5. septembar proteknu na građanski i primjeren način, jer će, kako je rekao, Crna Gora postojati i 6. i 7, "a postojaće i vječno".

Prema njegovim riječima, sve što se radi protivno interesu Crne Gore “obiće nam se o glavu”.

“I ja nisam siguran da je to interes bilo koje strukture osim, možda pojedinaca koji u ovome vide zadnju šansu da spašavaju sebe od primjene zakona, koja će svakako u Crnoj Gori u jednom trenutku doći”, naveo je Abazović.

Govoreći o jučerašnjem okupljanju na Cetinju, kazao je da nije bilo incidenata, osim što skup nije bio prijavljen.

“Ovo ad hoc okupljanje građana nije baš ad hoc zato što se to radi permanentno preko medija i društvenih mreža, ali sa aspekta službe sve je bilo u potpunom redu”, naveo je Abazović.

Na pitanje može li se dogoditi da jedan dio policije ogluši o naređenja nadređenih, Abazović je kazao Uprava policije ima potpunu kontrolu.

“Odgovorno tvrdim, a vjerujem da ovo može da potvrdi i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović da Uprava policije i komandna struktura apspolutno, u potpunosti ima kontrolu nad svim što se dešava”, naveo je Abazović.

On je poručio da će Uprava policije djelovati promptno.

“Sa državom se više niko neće igrati. Potencijalni ljudi koji žele nešto da naprave, dobro je da se od toga odgovore, ako imaju takve planove, zato što će oni biti na najvećem gubitku ako se nešto desi van onoga što je propisano Ustavom i zakonom”, naveo je Abazović.

On je kazao da su sve službe spremne, i da djeluju timski, bez trzavica.

Abazović je apelovao i na Mitropoliju crnogorsko-primorsku i na, kako je rekao, ljude koji protestuju iz nekih svojih razloga, da daju doprinos da se sve završi na najbolji mogući način.

“Da na taj način damo doprinos da se fokus sa nekih tema koje ne daju ništa produktivno Crnoj Gori konačno skrene na teme značajne za život i rad svih ljudi. Ja sam siguran da će taj razum preovladati”, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima nije dobro da se Crna Gora dijeli.

“Pa i ni na način da su neki ljudi u neki gradovima poželjni, a u nekima ne. Ako bude išli tom logikom to nas može odvesti u velike probleme u budućnost”, kazao je Abazović.