Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je danas da će kao građanin podnijeti krivičnu prijavu protiv savjetnika crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i bivšeg šefa policije Veselina Veljovića, prenose Vijesti.

Izvor: Vlada Crne Gore/S. Matić

Veljović je, podsjećamo, nedavno u autorskom tekstu napisao da je "sveta dužnost i obaveza" svakog pripadnika sektora bezbjednosti da odbije svako neustavno i nezakonito naređenje, ali i da je dužnost svih građana da u prvim danima septembra budu zajedno na Cetinju.

"On je iskazao nešto što u svakom slučaju ne bi trebalo da radi neko ko je javni funkconer, a on jeste javni funkcioner. To bi po analogiji značilo da ja nijesam trebalo da krenem u proces razrješenja ministra Leposavića. Nema nikakve razlike. Ovo je pozivanje na otpor i znate kako je to zakonom definisano", izjavio je Krivokapić.

On se osvrnuo i na ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju.

"Pravo izbora ustoličenja nije u nasležnosti niti Vlade, niti Skupštine, niti Savjeta za odbranu i bezbjednost. To je isključivo i samo pravo onoga koji treba to da odradi, a to je mitropilit i Mitropolija crnogorsko-primorska.Ta saznanja da neko može da mijenja mjesto i lokaciju su za mene iznaneđenje, ali u svakom slučaju treba sve preispitati", kazao je predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić, odgovarajući na pitanje kako komentariše izjavu predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost Milana Kneževića koji je kazao da će se u narednim danima odlučiti hoće li ustoličenje biti u Podgorici ili na Cetinju i da bi o tome trebalo da odlučuje i Savjet čiji je član, osim premijera i predsjednik države.

"Crkveni velikodostojnici znaju da je Cetinjski manastir mjesto mitropolita. Zašto bi sad neko išao u Podgoricu? Ako bi išao u Podgoricu, sjutra bi trebalo da ide možda van Crne Gore. Mjera našeg života je poštovanje jednih drugih i života zajedno. Mi nemamo drugog prostora. Možda neko ima, ali ja nemam rezevnu varijantu. Moja varijanta je Crna Gora. Svaki put kada se ujutro probudim prva pomisao mi je Crna Gora. Nije mi pomisao moja porodica, nego Crna Gora i sve porodice u njoj“, kazao je Krivokapić danas u Nikšiću gdje boravi u radnoj posjeti.

Prema njegovim riječima problem oko ustoličenje mitropolita Joanikija dobio je tendecije koje su nepoželjne.

Riječ je, kako je kazao, o jednom od većih događaja u Crnoj Gori, i u ovom trenutku postoje tri rizika – bezbjednosni, epidemiološki i rizik potencijalanih iznenađenja koji je specifičan za Crnu Goru.

Institut za javno zdravlje, kazao je premijer, saopštio je da bi trebalo očekivati, imajući u vidu tendenciju rasta oboljelih od Covid-19 , kao i karakteristike delta soja, da će na dan ustoličenja mitropolita broj novozaraženih biti 1.000 dnevno.

"To je jedna brojka koja se nikada do sada nije desila u Crnoj Gori i koja treba da zabrine sve nas. Dobili smo podatak da je broj onih koji treba da budu hospitalizovani preko 300, što automatski ograničava mogućnosti zdravstvenog sistema Crne Gore. U dodatku tog stava Instituta za javno zdravlje stoji jedna karakteristika koja je pomalo čudna da se omogućava da na skup dođu oni koji imaju digitalni sertifikat. Time automatski uvodite jednu apsolutnu novinu – da na otvorenom prostoru, bez kontrole ulaza imate digitalni sertifikat. Postavlja se logično pitanje – šta će vam digitalni sertifikat kada ne možete da kontrolišete ulaz. Ulaz se može kontrolisati na nekom zatvorenom prostoru, a ovdje ne postoji mogućnost da to bude realizovano sa takvom preporukom", precizirao je Krivokapić.

Dodao je da će pratiti situaciju i shodno njoj biti odgovorni prema svakom građaninu Crne Gore, vodeći računa da ne ugroze zdravlje niti jednog pojedinca, ali i da ispoštuju obavezu po Ustavu – da je pravo slobode vjeroispovjesti svima zagarantovano i da je ustoličenje čin koji je planiran duži vremenski period, kao i da protesti, ukoliko ih bude, budu pod istim uslovima koji važe za sve.

"Očekujemo da ćemo narednih dana imati potpunije informacije i shodno tome donijeti najbolju i najoptimalniju odluku koja bude u korist svih građana", poručio je premijer.

Kako je naglasio, čini mu se da su svi, "zbog ove divne slobode koju osjećamo", krenuli tokovima koji nijesu za demokratiju prepoznatljivi.

"To znači da nemate toleranciju, da nemate razumijevanja za druge i da nemate zajedništvo kao osnovu vrijednosti koje dijelite. I naravno, sve se mora dešavati bez nasilja. Mi smo nekako došli da pričamo o ustoličenju mitropolita kao da je to problem Crne Gore. To nije problem Crne Gore, već onih koji žele da još jednom, nedemokratskim sredstvima da možda povrate vlast da bi sačuvali pozicije koje su imali, kapital koji su stekli i naravno tu su uključene i organizovane kriminalne grupe kojima su pipci šverca ovoga puta jednim dijelom uskraćeni. To su razlozi. Uvijek uvažavam poltičku ideologiju koja ima pravo da ideološki kaže bilo šta, ali treba voditi računa šta se iza svega ovoga valja – nezadovoljstvo onih koji su izgubili vlast, a možda i nekih koji nijesu uspjeli da u novoj vlasti ostvare nešto što su naumili. Tako da se ova dva nezadovoljstva prelamaju kroz ovaj divni čin koji treba da bude radost svih nas", poručio je predsjednik Vlade tokom radne posjete Nikšiću.

Kazao je da ga čudi što vjerski poglavari drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori ne reaguju onako kako treba da reaguju i iskažu svoj stav po ovom pitanju.

"Dešavalo se ustoličenje i biskupa i nadbiskupa pa to nije predstavljalo problem. Svi treba da se više okrenemo radu, novim projektima, da se okrenemo budućnosti, a ne da tražimo neku sponu koja treba da nas razdvaja. Ako to budemo tražili, onda se nikada nećemo pomiriti, a pomirenje je neophodno čitavoj Crnoj Gori kako bi krenuli u razvojne projekte. Zabrinjava što su usta svih nas, počev od mene, puna priče o putu ka Evropskoj uniji, a na svakom koraku kada treba nešto konkrektno da uradimo mi se spotaknemo", zaključio je Krivokapić.