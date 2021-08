Iz kabineta predsjednika Vlade Zdravka Krivokapića reagovali su na saopštenje Demokratskog fronta, poručujući da DF, nažalost, jeste simbol, ali ne otpora, nego političkog djelovanja u službi očuvanja režima.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

Kako su istakli, pobjedu nad DPS nakon trideset godina izvojevao je narod Crne Gore, koji je bio najveća žrtva vladavine DPS-a, a tu pobjedu je predvodio aktuelni premijer Crne Gore i ne niko od lidera DF.

“Jasno je onda i ko je gajio otpor prema režimu i ko je rekao dosta 30. avgusta prošle godine. DF, nažalost, jeste simbol, ali ne otpora, nego političkog djelovanja u službi očuvanja režima. Da je drugačije režim DPS-a ne bi trajao tako dugo”, naveli su u kabinetu premijera.

Dodali su da je optuživati crnogorskog premijera da sarađuje sa Milom Đukanovićem i DPS-om samo skretanje s teme ko je iz DF i koliko sarađivao sa DPS-om i Đukanovićem i ko danas dogovara sa njim rušenje prve demokratske vlade.

“Krivokapić sa Đukanovićem sarađuje jer mora, i to pod svjetlima reflektora. Zbog čega DF sarađuje sa DPS-om i Đukanovićem, daleko od očiju javnosti, to je pitanje na koje građani Crne Gore imaju pravo da čuju odgovor. No odgovor na to pitanje mogao bi da košta DF u političkoj podršci, jer neće biti lako slušati ko je i kako i za koju cijenu omogućio Đukanoviću da Crnom Gorom upravlja kao sa svojim feudom”, naglasili u Krivokapićevom kabinetu.

Ukazali su i da su odnos DF-a sa mitropolitim Amfilohijem i odnos mitropolita sa Krivokapićem poznati građanima Crne Gore.

“Detalje tih odnosa ne bi trebalo saopštavati, ne zbog DF-a, koji nije birao riječi ni za mitropolita, već zbog uspomene na čovjeka bez koga se Crna Gora ne bi izbavila iz političkog ropstva”, poručili su iz kabineta predsjednika Vlade.