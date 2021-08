"Očigledno rasterećen od osnovnih moralnih skrupula i elementarnog ljudskog i političkog obzira, a naslonjen na pretpostavku da je narod Crne Gore glup i kratkog pamćenja, Zdravko Krivokapić je juče u još jednom popravnom saopštenju oborio rekord u količini laži"

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

To je saopšteno iz DF-a, gdje se dodaje:

"Da je ta rabota olimpijska disciplina sigurno bi uzeo medalju, ali nemamo dilemu da će za laži Krivokapić ipak biti nagrađen, makar od svojih inostranih šefova, koji su u svojim državama trećerazredni sekretari. Jedino je pitanje da li će dobiti medalju ili orden za veleizdaju svog naroda i crkve. A možda dobije i jedno i drugo", naveli su danas iz Demokratskog fronta.

U DF-u ističu da je Krivokapić kazao da ih je pozivao u vladu i nudio desetine ministarstava.

“Po strani to što je ovo plasirao tonom, kao da se radi o nekakvom njegovom štandu na pijaci a ne mukotrpno zarađenoj i ostvarenoj pobjedi naroda, posebno upada u oči brutalnost izgovorene laži. Zvao nas je, kaže, u vladu, misleći da su svi zaboravili da je u prvim mjesecima nakon izbora javno tvrdio da bi ulazak DF-a u vladu “oborio renome i ugled buduće vlade”. Blatio nas je, ogovarao i opanjkavao u regionalnim medijima, stideći se i Srpske kuće u kojoj je imao kabinet, i Koalicije na čijem je čelu bio, i naroda koji je za našu Koaliciju glasao. Stidio se, a udvarao svemu i svakome protiv čega je narod bio i glasao”, navode u Frontu.

A to, kako su kazali čini i sad.

“Spočitava nam “uticaj Raška Konjevića”, on, koji je prije svega par mjeseci na prvom premijerskom satu, javno iskazivao divljenje Rašku Konjeviću i saopštavao želju da bi ga volio vidjeti u svojoj partiji. Govori da smo DPS trideset godina na vlasti držali mi, protiv kojeg je DPS upregnuo i pendrek i suzavac i lisice, i fizički i medijski i politički progon.

To nam govori on, dugogodišnji državni, univerzitetski uhljeb, koji do prije godinu dana nije viđen ni na jednom građanskom i političkom protestu. Ali je zato bio redovan gost na proslavama samozvane DPS elite. Podsjeća da pobjeda pripada i onima koji su noćili na ulici, podsjeća on koji na ulici nikada nije noćio, već gunđao i ružio one koji jesu, zbog gužvi u saobraćaju. Bez srama. Bez stida. Prst u oko narodu i državi”, kažu u DF-u.

Prema njihovim riječima, suočen sa strmoglavim padom rejtinga, nastalog usljed raskrinkavanja njegove izdaje, viče da je spreman da potpiše Temeljni ugovor, ne objašnjavajući ni kada, ni kakav, ni pod kojim uslovima i odredbama.

“Zdravko Krivokapić je najveća antireklama za crkvu, jer predstavljajući se za vjernika, unosi nemir i razočarenje među istinske vjernike koji ne žele da se izjednačavaju s jednim prevarantom i apotekarem laži i obmana. Manipulišući sastankom u Ostrogu, Zdravko Krivokapić u stvari želi prikriti činjenicu da je na Sabor SPC došao u stanju alkoholisanog rastrojstva i zajedno sa mezimcem Spajićem, uz neartikulisanu viku i mumlanje, prevario patrijarha i sve vladike, ali i vjerujući narod. Obećava, kao što je obećavao i popravljanje odnosa sa Srbijom, ukidanje sankcija Rusiji, obračun sa korupcijom i kriminalnom, i tako dalje u nedogled”, ističu u DF-u.

Istina je, ističu, da riječ Zdravka Krivokapića ne vrijedi ništa.

“Znaju to i njegovi dojučerašnji saradnici koji ga napuštaju, a znaju to i oni koje poziva za savjetnike u svoj kabinet, a koji ga listom odbijaju, znajući da se iza svake njegove riječi krije neka prevara. Učinio je sve, da obezličiti pobjedu i pretvori je u svoj i plijen svoje porodice i najbližih saradnika”, napominju u Demokratskom frontu.

A, kako dodaju, izdaju, laž, prevaru i vlastohleplje on pokušava da predstavi kao usud Crne Gore i time opravda svoje političko nepočinstvo.

“Ima svega i svačega u Krivokapićevom saopštenju, samo nema istine, pa je potpisivanjem jučerašnjeg saopštenja, potpisao samo još jedan svoj ljudski, ali nažalost i politički debakl svoje vlade i naše države”, zaključuju iz DF-a.