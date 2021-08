Premijer Zdravko Krivokapić reagovao je na prozivke predstavnika Demokratskog fronta, poručujući da su on i Vlada spremni, koliko je danas, da potpišu Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

“Ne želim svakodnevno da odgovaram na neistine, jer je neistina mnogo a istina samo jedna. Nakon održanih izbora, a posebno nakon formiranja Vlade, napadi na mene bili su najličniji i van politike, često i bez elementarnog vaspitanja, a opet je podržano skoro sve moje, uz kritike i prijetnje da može biti drugačije ako budem neposlušan, ali ne nekima van Crne Gore, već onima koji kažu da su me birali, ako budem neposlušan vama”, naveo je Krivokapić.

A onda je dodao.

“A birao nas je narod Crne Gore, i vas i mene, da promijenimo ono što je upravo narod promijenio, nepristojnu vlast željnu samo vlasti, kojoj je sve malo i sve uzaludno, kojoj ništa nije dovoljno, kao što sada, očigledno, ni vama nije dovoljno”, naveo je Krivokapić.

Uzalud je, kaže, nudio dogovor prije formiranja ekspertske Vlade.

“Nudio, sjećate li se, koaliciji ZBCG devet ministarstava. Bio sam ucjenjivan, uzalud vam nudio mogućnosti, sve vam je bilo malo. Htjeli ste samo svoju Vladu, htjeli ste me samo za svog eksponenta, koji se ne pita, koji ne razmišlja, koji sve prihvata. Htjeli ste, očigledno, čovjeka-krpu. Htjeli ste kvotu sa procentima osvojenih dubina, koja vam, smatrate, pripada. Htjeli ste mene na čelu liste, sada to najjasnije vidim, da bi vaša dubina bila veća, a onda da me ostavite sa strane, da se ne miješam i ne prigovaram, htjeli ste nijemog premijera. Ja nisam taj. U tome je sav moj grijeh. Što nisam ničiji poslušnik, što iza sebe nemam propagandne mašinerije, što ne robujem rejtinzima”, ističe Krivokapić.

Onda su osvrnuo na prozivke DF-a da je izdajnik.

“Zbog toga sam, kažete, izdajnik, zbog toga, smatrate, treba da budem kažnjen. Nisam, gospodo Mandiću, Kneževiću i Medojeviću išao da urgiram da budete osuđeni za krivična djela koja su vam stavljena na teret, to je bestidna i jeftina laž. Nisam, jer vjerujem u pretpostavku nevinosti. Nisam jer ne želim da budete osuđeni, da sam ikada nešto tako i pomislio ne bismo zajedno bili na istoj izbornoj listi. Ja vjerujem u vašu ljudsku nevinost, ali poslije svega, ne i u političku. Sa mnom ne želite da razgovarate, ali tražite tehničku Vladu sa svim parlamentarnim činiocima, znači, nećete Vladu sa mnom ali hoćete Vladu sa DPS-om, mene optužujete da sam urgirao da vam presude, a njih, koji su vas optužili za državni udar i pranje novca zovete u Vladu”, kazao je Krivokapić.

Navodi da nije izgubio njihovu podršku, već narod zbog DF-a gubi osjećaj da je pobijedio.

“Narod, gospodo, nije glasao za vas, vi ste kolateralna šteta svega što se prethodne godine dogodilo u Crnoj Gori, vi ste profiteri nad tuđim pobjedama, nad borbom i pobjedom crkve i naroda, vi ne trgujete svojim mandatima već narodom Crne Gore. Optužujete me za neispunjenje predizbornih obećanja, za nepotpisivanje Temeljnog ugovora koji sami, predizborno, niste ni pomenuli, a onda kada sam upravo ja, nakon formiranja Vlade, kada niko o tome nije ni govorio, otpočeo rad na Temeljnom ugovoru i oformio tim za rad na njegovom usklađivanju i što skorijem zaključenju, napravili ste zamku za narod, kojom ste u Beogradu i na svakom drugom mjestu učinili sve da me predstavite izdajnikom koji neće da potpiše nešto svoje, ugovor koji nije bio ni usaglašen ni izglasan na Vladi, tražili ste mi da zaključim ugovor da bi imali razlog da me razriješite. A ja i ova Vlada spremni smo, koliko je danas, da potpišemo Temeljni ugovor”, poručuje Krivokapić.

Onda je optužio DF da upravo oni rade protiv crkve.

“A kada nisam upao u vašu zamku, javili ste se kao zaštitnici crkve, vi koji ste nakon izbora crkvu kritikovali, pod Ostrogom se obrušivali na pokojnog Mitropolita, pa mu nakon upokojenja i sa skoro dva sata zakašnjenja došli na opjelo, dok sebe proglašavate zaštitnicima crkve, tehničku Vladu nudite DPS-u koji je crkvi uzeo sve, i koji bi joj opet sve oduzeo”, kazao je Krivokapić.

Ističe da sa Milom Đukanovićem i DPS-om, zbog prirode svoje funkcije i prirode kohabitacije komunicira zato što mora, a DF zato što želi.

“Ne zovem ja DPS u tehničku Vladu, već vi. Umarate narod podjelama, neslogom i konfliktima, ali ne konfliktima sa opozicijom, koju ste upravo vi takvi trideset godina držali na vlasti, već konfliktima sa dijelom Parlamentarne većine i Vladom, jer kada ste konačno na vlast došli vi želite da ostanete opozicija, očigledno nesvjesni odgovornosti koju nosi vlast, pa i vi lično, pred narodom Crne Gore”, kazao je Krivokapić.

Onda se osvrnuo na to što DF njemu spočitava da godinama nije bio sa njima, u borbi prekaljenih boraca za slobodu Crne Gore.

“Pa ako je tako, zašto ga niste srušili bez Crkve, pa i mene, na čelu zajedničke liste? Vaši mandati, na koje se pozivate, nisu vaši, nego mandati mnogo šire ideje nego što su ideje partija, pa makar zato vas pozivam da sa mnogo više pažnje čuvate ovaj proces, koji nije samo vaš. Zato, gospodo, niste u pravu kada zahtijevate nešto pozivajući se na broj mandata koji nisu samo vaši, glasača vaših partija, već su mandati onih koji se nisu vidjeli i ne vide na partijskim listama, onih koji su noćili na ulici, Sinjajevini i pored čempresa u Baru, onih koji su nosili ikone, a koji se ne prepoznaju u partijama, i njima, gospodo, vlast i mandati pripadaju, iako im ih svakonedvno uzimate i pripisujete samo sebi i vašim partijama”, kazao je Krivokapić.

Koalicija ZBCG je, ističe, mnogo više od koalicije partija, članstava, partijskih knjižica, partijskih mandata i partijskih dubina. Koalicija ZBCG niste samo vi.

“Zato, gospodo, neću vam dozvoliti da se igrate sa ovim što je umjesto vas stekao narod Crne Gore, da arčite njegovu pobjedu, da sa pozicija predsjednika upravnih i drugih odbora pljujete po Vladi koja vas imenuje, da destabilizujete čitavu zemlju, da unosite nemir i širite pesimizam, da ustoličavate propagandu umjesto principa. Neću vam dozvoliti da se igrate sa narodom Crne Gore, jer narod jasno prepoznaje da proces obnove ne može ići preko noći i, pored vaših igara, razaznaje šta je istina, a šta su partijska spletkarenja”, navodi Krivokapić.