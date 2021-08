Paralelno sa aktivnostima Stevana Simijanovića i Zdravko Krivokapić je imao svoje, koje su išle u pravcu da Andrija Mandić i ja na Apelacionom sudu budemo presuđeni zatvorskim kaznama kako bi zaustavio naš ulazak u Vladu, kaže lider DNP-a Milan Knežević

Prema mojim saznanjima, obavljao je razgovore na nekoliko adresa i zahtijevao da se nađe model tzv. nedostojnosti, ne bi li našao sramno opravdanje eliminisanja nas dvojice ne samo iz Vlade, nego i iz političkog života, kazao je u intervjuu Pobjedi, predsjednik Demokratske narodne partije, jedan od lidera Demokratskog fronta, poslanik i šef Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević.

Knežević je rekao da pitanje nepovjerenja Vladi treba da pokrene Zdravko Krivokapić, pošto je, kako je istakao, čak i njemu jasno da odavno više nije premijer. Poručio je i da su Demokrate u sukobu ne samo sa DF-om, nego sa svim činiocima parlamentarne većine.

Kako komentarišete to što Skupština nije zasijedala u subotu, iako je podnijet zahtjev više partija parlamentarne većine za sazivanje sjednice na kojoj bi se birao Tužilački savjet?

Knežević: Radi se o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja i opstrukciji predsjednika Alekse Bečića koji je kršeći Poslovnik i inicijativu dvadeset sedam poslanika za održavanje sjednice 31. jula zaustavio ne samo izbor članova Tužilačkog savjeta, već i izbor predsjednika DIK-a, ukidanje imuniteta Petru Ivanoviću i davanje mišljenja za izbor direktora policije. DF je nedavno iskazao spremnost da se privremeno vrati u Skupštinu kako bi izglasali članove Tužilačkog savjeta i stvorili pretpostavke za početak reformi u tužilaštvu i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. I posljednjem političkom laiku u Crnoj Gori je jasno ko je i zbog čega kočnica u reformi tužilaštva i suštinske borbe protiv kriminalnih struktura koje još upravljaju državom. DF je dokazao da nas niko ne može uplašiti i da smo spremni podnijeti najveću žrtvu kako bi realizovali očekivanja naroda koji nam daje podršku.

Demokrate su saopštile da se prijedlog za izbor članova Tužilačkog savjeta može razmatrati na plenumu samo kada ,,prođe“ matični odbor, odnosno kada se postigne dogovor među članovima parlamentarne većine, ali, kako su naveli, tog dogovora nema. Pozvali su kolege, među kojima je i DF, ,,da se ne igraju trikovima i ne ulaze u zonu velike nekorektnosti“. Optužili su Front da želi partijski obojiti TS. Kako sve to komentarišete? Šta je Vaš odgovor? Je li to nova kriza unutar parlamentarne većine?

Knežević: Ako pažljivije pročitate reagovanje Demokrata, jasno ćete uočiti da su oni optužili svih trideset dva poslanika parlamentarne većine koji su tražili da se sjednica Skupštine održi 31. jula. Znači, nije ovo ni sukob, ni nesporazum na relaciji DF i Demokrate, već se radi o sukobu Demokrata sa svim činiocima parlamentarne većine. Odgovorno tvrdim da je u navodno usaglašenim rješenjima za članove Tužilačkog savjeta više onih koji su glasali za Demokrate i koji su njihov izbor nego što to pokušavaju imputirati DF-u.

Ono što svakako nećemo prihvatiti jeste da nam Demokrate njihove predloge predstave kao naše i još nas optuže za politizaciju u slučaju Nikole Bulatovića. Izgleda da je jedini grijeh Nikole Bulatovića to što je bio advokat Andrije Mandića u montiranom sudskom procesu poznatom kao državni udar, dok je nekim drugim kandidatima građenje karijere za vrijeme Đukanovića i Markovića donijelo ,,pet bambija“ i vaučer za sve buduće tužilačke seminare od Miločera do Kopaonika. Još neću da vjerujem da bi Nikola Bulatović bio prihvatljiv za Demokrate da smo Andrija Mandić i ja završili u zatvoru, jer bi se izgleda jedino tako po njihovim mjerilima dokazao da je nestranački kandidat.

Kako gledate na preporuku ambasadora Njemačke u Crnoj Gori Roberta Vebera da je potreban širi konsenzus o članovima Tužilačkog savjeta i da ih ne treba birati prije ljetnje pauze? Zbog čega ste insistirali da to ipak bude prije ljetnje pauze, iako su preporuke Evrope drugačije?

Knežević: Njemački ambasador se obratio onima koji moraju da ga slušaju i još jednom potvrdio naše stavove da je Crna Gora ambasadorska kolonija u kojoj će njeni najviši državni zvaničnici treće sekretare u ambasadama još malo pitati za dozvolu da idu na tuširanje. Što se tiče DF-a, nama nijedna ambasada neće, niti može, naređivati da nacionalni interes, kao što je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, podredimo njihovom doživljaju kohabitacije sa kriminalnim strukturama bivšeg režima. Zato bih njemačkom ambasadoru dobronamjerno poručio da se pokuša staviti u poziciju kancelarke Merkel kad bi joj se obratili ruski ili kineski ambasador i tražili od nje da ne izabere Tužilački savjet jer se njima žuri na godišnji odmor.

Zašto ne pokrenete pitanje nepovjerenja Vladi, na šta vas je i sam Krivokapić više puta pozivao?

Knežević: Pitanje nepovjerenja Vladi treba da pokrene Zdravko Krivokapić, a pošto je čak i njemu jasno da odavno više nije premijer, ostaje mu samo da se roštilja u sopstvenim besmislicama i manijama veličine. Sa psihološkog aspekta, donekle i razumijem Krivokapića jer se začudio što ga je snašlo, ali sa državničkog, već sad vidim da ćemo morati da zovemo varioce iz Bijele da ga razvare od fotelje u koju smo ga posadili na nagovor crkve.

Kako komentarišete smjenu Marine Jočić koja je kadar DF-a sa mjesta predsjednice UO Nacionalnih parkova Crne Gore? Da li će to produbiti jaz između DF-a i premijera Krivokapića?

Knežević: Sramna smjena Marine Jočić dodatno potvrđuje da smo mi slobodni ljudi i da nećemo ćutati i tancovati po ,,mjeri“ Krivokapića. Za razliku od Zdravka Krivokapića, naša Marina Jočić je hapšena tri puta od Đukanovićevog režima i bila uslovno osuđena. A sad je Krivokapić smjenjuje zato što je čitava crnogorska javnost saznala da je dva dana pred sastanak pod Ostrogom, Zdravko Krivokapić zajedno sa Dakom Davidovićem za kojeg tvrdi da ga nikad nije sreo u životu, odnio buket holandskih lala i Rafaelo kugle Draginji Vuksanović Stanković, i poljubivši je u ruku dogovarao s njom kako da izbace lidere DF-a iz Vlade. I sad je Marina kriva što Zdravko i Daka, koji se inače ne poznaju, celivaju u ruku Draginju Vuksanović-Stanković, ikonu komitskog pokreta. A onda nakon rukoljuba Draginje uđu u crkvu i samo klikću ,,Aksios!“

Kako komentarišete to što premijer Krivokapić ponovo nije došao na saslušanje Odbora za bezbjednost i odbranu? Šta ćete preduzeti u situaciji u kojoj premijer ne poštuje Odbor kojim predsjedavate, kao ni parlament?

Knežević: Očigledno je da Zdravko Krivokapić ima ozbiljan sukob sa istinom dok je u punom saglasju sa lažima. Nije on pobjegao od Odbora već od samog sebe, ali pitanje je dana kad će sam sebe stići.

Da li ćete premijera ponovo pozivati na saslušanja?

Knežević: Kad god Odbor bude izglasao kontrolno saslušanje premijera, biće pozvan. Ne može on toliko bježati od Odbora koliko ga mi možemo pozivati.

Imate li, kao predsjednik Odbora, saznanja da li se spremalo hapšenje Krivokapića ako potpiše temeljni ugovor?

Knežević: Nemam nikakvih saznanja da se Krivokapiću spremalo hapšenje i to je samo još jedna od njegovih karakterističnih izmišljotina kojima je prevario SPC i patrijarha Porfirija. Zato Krivokapić ne smije da ode ni u tužilaštvo, ni da dođe na Odbor. Ali to je već opšte mjesto kad je on u pitanju ili što bi istopomenuti rekao ,,mjera svih stvari“.

Rekli ste da je lažni diplomata Simijanović imao cilj da izbaci DF iz Vlade. Posljednje informacije su da se sastajao i sa v. d. direktorom policije Zoranom Brđaninom. Ima li još novih saznaja o Simijanoviću?

Knežević: Paralelno sa aktivnostima Stevana Simijanovića i Zdravko Krivokapić je imao svoje, koje su išle u pravcu da Andrija Mandić i ja na Apelacionom sudu budemo presuđeni zatvorskim kaznama kako bi zaustavio naš ulazak u Vladu. Prema mojim saznanjima obavljao je razgovore na nekoliko adresa i zahtijevao da se nađe model tzv. nedostojnosti ne bi li našao sramno opravdanje eliminisanja nas dvojice ne samo iz Vlade, nego i iz političkog života.

Želeći da nas na pravdi Boga pošalje u zatvor, Zdravko Krivokapić je stao u red sa Milom Đukanovićem i Zoranom Pažinom, zato sam mu poručio 31. oktobra prošle godine, a to činim i sad, da će svaki pokušaj našeg slanja u zatvor kako bi Krivokapić obezbijedio pun mandat, imati nesagledive posljedice po njega, a ono što je sasvim sigurno, više ne bi bio premijer ni jednog jedinog dana, makar izljubio u ruke sve ambasadore u Podgorici.

Na rukovodećim pozicijama više kadrova DPS-a nego DF-a

DF je, po sporazumu vladajuće većine, dobio 264 funkcije u javnim preduzećima. Krivokapić je ranije rekao da ste „dobili sve što ste tražili“. Oštro ste kritikovali prethodnu vlast zbog partijskog zapošljavanja, zašto sada vi to radite?

Knežević: DF je kao i ostali subjekti parlamentarne većine shodno političkoj snazi dobio one rukovodeće pozicije koje mu po dogovoru pripadaju. I nije tačno da smo dobili sve što smo tražili, naprotiv, čak nam je oduzeto ono što smo dobili. U svim evropskim demokratskim državama kad dođe do smjene vlasti na rukovodeće pozicije dolaze kadrovi stranaka koje su pobijedile na izborima. Izgleda samo u Crnoj Gori na rukovodećim mjestima treba da ostanu kadrovi DPS-a, a da oni koji su se trideset godina borili protiv Đukanovićevog režima čak budu okrivljeni za revanšizam jer su postali članovi UO Pogrebnih usluga i Azila za napuštene životinje.

Odgovorno tvrdim da je nakon skoro godinu od izborne pobjede više kadrova DPS-a na rukovodećim pozicijama nego DF-a, i pozivam sve koji misle drugačije da me javno demantuju. Upravo činjenica da razmišljamo o organizaciji protesta u septembru govori najbolje o tome da li nam je stalo do funkcija, jer bi svi drugi ćutali i čuvali svoje pozicije, dok DF nema problem da se pobuni protiv izdaje izborne volje onih koji su nas glasali 30. avgusta.