Premijer Zdravko Krivokapić pokušao je 2016. godine da postane dekan Mašinskog fakulteta, ali ga nisu željele njegove kolege, prenose mediji. On je o tome govorio u Skupštini tokom premijerskog sata

Izvor: Vlada Crne Gore /Đorđe Cmiljanić

Na tom, kako ga je nazvao, partijskom Univerzitetu Krvokapić je izgradio zavidnu karijeru, a bio je i „desna ruka“ rektorke Radmile Vojvodić. Kao rukovodilac Centra za doktorske studije predstavljao je crnogorsku visokoškolsku ustanovu i u inostranstvu, prenosi Pobjeda.

List tvrdi da Krivokapić nije blisko sarađivao samo sa Vojvodić. Kada je iskazao želju da bude dekan matičnog Mašinskog fakulteta Upravni odbor Univerziteta mu je bez zadrške izašao u susret. A u Upravnom odboru, zbog čega se profesori UCG godinama bune, ključnu ulogu imaju upravo predstavnici vlasti, odnosno Vlade.

E baš to tijelo, kojim je rukovodio prof. dr Duško Bjelica namjerilo se 2016. da usliši Krivokapićevu želju, pa su na sjednici 19. januara poništili odluku Vijeća Mašinskog fakulteta u postupku odlučivanja o izboru dekana ove univerzitetske jedinice po žalbama profesora Darka Bajića i Zdravka Krivokapića, podsjeća Pobjeda.

List je tada objavio nezvanična saznanja da je Upravni odbor poništio kandidatura profesora Igora Vušanovića, koji je dobio najviše glasova Vijeća Mašinskog fakulteta – čak 20 kolega ga je podržalo. Uz Bajića je bilo šest članova Vijeća, a Krivokapića je glasalo osam.

Upravni odbor, međutim, utvrdio je kako je Vušanovićeva prijava, odnosno dokumentacija, nepotpuna. Ispostavilo se da je iz dokumentacije nestao program rada, iako je Vušanović, što je sjutradan potvrdio Pobjedi, predao sve „papire“. Ponudio je i dokaz – pečatom ovjeren prijemni list. Nikada nije utvrđeno kako je iz njegove fascikle nestao jedan dokument, piše Pobjeda.

Namjera tadašnje vlasti, podsjeća Pobjeda, koju Krivokapić danas krivi da mu nije dozvoljavala da napreduje u karijeri, ipak nije prošla. Vijeće Mašinskog fakulteta, odnosno Krivokapićeve kolege, nijesu ga željele za dekana.

“Vušanović je na prethodnom glasanju dobio apsolutnu većinu i moguće da je to razlog zbog čega Vijeće ne želi da ispuni volju Upravnog odbora”, kazao je tada nezvaničan izvor Pobjede sa Mašinskog fakulteta.

Tako su zaposleni na Mašinskom fakultetu uspjeli da pobijede tadašnju vlast i Krivokapića, pa je Upravni odbor 15. februara poništio prethodni i raspisao novi konkurs, zaključuju u Pobjedi.

Krivokapić je u četvrtak tokom premijerskog sata saopštio kako tokom vladavine prethodne vlasti nije mogao da napreduje u karijeri, te da mu nijesu dozvolili da bude dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

"Nijesam mogao nikad biti dekan Mašinskog fakulteta, nikad nijesam mogao biti rektor Univerziteta Crne Gore, jer vi ste postavljali vaše kadrove i ja to dobro znam i svaki profesor na Univerzitetu to dobro zna. To je bio partijski Univerzitet. Neće više biti… Nema više partijskih rektora”, rekao je, pored ostalog, Krivokapić.