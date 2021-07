Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić odgovara danas na pitanja šefova, odnosno predstavnika poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore.

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić na početku sjednice je kazao da ministarka Vesna Bratić neće odgovarati na pitanja poslanika jer je u Bugarskoj gdje je hospilazovana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.



PITANJE POVJERENJA VLADI



Šef kluba poslanika Demokratska partija socijalista Liberalna partija Danijel Živković pitao je premijera kada će pokrenuti pitanje povjerenja Vladi na čijem je čelu, imajući u vidu da je izgubila povjerenje parlamentarne većine.



"Ne mogu se čudom načuditi kako funkcioniše parlamentarna većina u državi. Ustavom je zagarntovano da Vlada može tražiti ispitivanje povjerenja jer je većina kazala da premijer ne uživa njihovo povjerenje. Možete se praviti politički slijepi, ali imate podršku 14 poslanika u parlamentu. Vladajuća većina vas ne želi, teško je razumjeti zašto već niste podniejli ostavku", rekao je Živković.



"Predvodio sam koalciju Za budućnost Crne Gore, ja tu ideju nisam izdao, ko jeste neka za to odgovara. Građani očekuju bolji život, a to je moguće samo ako volju građana poštujemo, vi to nikada niste poštovali. Neka bojkotuju parlament, sve može da se desi. Sa vama se moglo desiti samo ono što je nko naprijed smislio, ovdje sada vlada sloboda i demokratija, ma kako to nekome izgledalo", rekao je premijer Krivokapić.



On je kazao da ga ne interesuje fotelja, već da narodu bude bolje.



"Mene popularnost ne zanima, interesuje me da država bude u EU. Kako nemamo razultata? Kakav je turizam, finansije?", pitao je premijer i dodao da mnogi u Vladi "završavaju po bolnicama" zbog pritiska koji svakodnevno osjećaju.



Odgovarajući na pitanje poslanika DPS-a, Krivokapić je kazao da ne treba očekivati da on "potegne pitanje povjerenja Vladi" već da to treba da uradi DPS.



"Država to je DPS - toga nema više. Možda sam ja najmanje kompetentan premijer, ali iza mene stoje rezultati, a iza vas samo politika i ništa više. Mogu sa zadovoljstvom da se pojavim bilo gdje, nemam nikakav problem", kazao je premijer.



TURISTIČKA SEZONA IZNAD SVIH OČEKIVANJA



Poslanik Demokrata Boris Bogdanović pitao je premijera kakve su njegove ocjene ovogodišnje ljetnje turističke sezone imajući u vidu da, prema podacima nacionalne i lokalnih turističkih organizacija, broj turista svakodnevno raste.



"Vodi se antituristička kampanja protiv Crne Gore i iznutra i spolja. Crna Gora je turistički hit u čitavoj Evropi. U prvoj polovini ove godine ostavaren je rezultat kao za cijelu prethodnu godinu, a 84 odsto u odnosu na 2019. godinu. Prihodi su 10 puta veći nego prethodne godine", rekao je premijer.



On je kazao da se radi kampanja da je Vlada nesposobna i da ništa uradila nije.



"Popunjenost hotela je 87 odsto u odnosu na 2019, pogledajte odakle nam dolaze turisti. Nisu samo iz regiona, pogledajte operatore , neki su bili napustili državu, zašto? U svim opštinama, pa i na sjeveru, brojke su mnogo veće od očekivanih i niko ih nije štelovao", kazao je premijer.



On je rekao da će 2022. godine Crna Gora biti veliko gradilište jer se svakodnevno javljaju investitori.



"Javljaju se jer više nema reketa. Rezultati nove Vlade su mjerljivi, treba nas kritikovati, ali konstruktivno, krenimo jednom da svi osjetimo dobrobit zajedničkog djelovanja. Država - to smo svi mi, samo tako možemo naprijed", rekao je premijer.



DIJALOG VLASTI I OPOZICIJE



Poslanik Socijaldemokrata Ivan Brajović podsjeća da je Krivokapić bio nosilac liste koalicije “Za budućnost Crne Gore” i da je poslije izbora 30. avgusta potpisao sporazum sa nosiocima lista druge dvije koalicije sa kojima je kasnije formirao Vladu.



"Kako danas, poslije komunikacije sa međunarodnim partnerima i dosadašnjeg iskustva sa partnerima sa kojima vršite vlast, vidite svoju poziciju", pitao je Brajović.



"Godina dana je od izbora, siguran sam da će novi izbori biti uskoro. Ako ste odgovoran čovjek treba da postavite pitanje povjerenja, imate li većinu ili ne", rekao je Brajović.



Premijer je kazao da Brajoviću teško pada poslanička funkcija i da je on bio predsjedavajući u Skupštini kada se, kako je rekao, desio najsramniji čin vezan za Zakon o slobodi vjeroispovijesti.



"Ja sam branio crkvu i stao na čelo kolacije Za budućnost Crne Gore, tu ideju nisam izdao i ne bavim se politikom. Nemam nikoga da stane iza mene osim moje porodice. Vi ste uskakali u priču o autoputu za koji će kad tada neko odgovarati", rekao je Krivokapić.



"To je vaše umijeće i vaše znanje. Naš autoput je skuplji 9 miliona po kilometru nego put u Srbiji koji radi sta firma. 25 miliona kolometar, to liči na korupciju. Napravili smo 40 km puta od niđe do niđe i još nije pušten u saobraćaj. Nemamo projekat cijelog puta, ne postoji..I meni spočitavate da ne želim da promijenim Crnu Goru - želim", rekao je premijer i ponovio da neće podnijeti ostavku niti preispitivati povjerenje Vladi jer je to "posao poslanika".



PUT KA EVROSPKOJ UNIJI



Predsjednika Kluba poslanika "Crno na bijelo" Miloša Konatara interesovao je plan aktivnosti Vlade radi sprovođenja neophodnih reformi kako bi Crna Gora postala naredna članica Evropske unije i kako bi se istinski izgradila kao građanska, evropska i ekološka država.



"Ova Vlada je evropska, za razliku od prethodne koja je bila kineska. Zacrtali smo da do 2024. godine budemo u EU, to nam je cilj. Mapa puta do tog cilja dostavljena je svim ambasadorima i svi imaju samo riječi hvale. Mi smo država koja najduže pregovara sa Eu i želimo da taj proces skratimo",rekao je premijer.



"Dobili smo uvjeravanja da nam je pristup dobar. Ove godine ćemo poglavlja 23 i 24 najvjerovatnije privesti kraju. Vladavina prva i borba protiv kriminala su najvažnija poglavlja i nadamo se da ćemo do predsjedavanja Slovenije završiti ova poglavlja. Posle toga će sve biti mnogo laše. Imamo još 7 poglavlja koje ćemo lako privesti kraju", rekao je premijer.