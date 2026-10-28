Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da će Srbiji biti veoma teško da napreduje ka članstvu u EU bez usklađivanja spoljne i bezbjednosne politike, ali je pobedu studentske liste ocijenila kao mogući novi početak.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da će Srbiji biti "veoma, veoma teško" da napreduje na evropskom putu ukoliko ne uskladi svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa Evropskom unijom, posebno kada je riječ o odnosu prema Rusiji.

U intervjuu za poljsku televiziju "TVP World", Kos je istakla da je jedan od problema koji su usporavali evropske integracije Srbije nedovoljno strateško usklađivanje sa politikom EU.

"Ako zemlja kandidat nije strateški usklađena sa Evropskom unijom, što znači da smo zajedno u borbi protiv Rusije, posebno u kontekstu ruskog rata u Ukrajini, biće joj veoma, veoma teško da napreduje", poručila je Kos.

Ona je, međutim, naglasila da će o ovim pitanjima moći da se razgovara tek nakon formiranja nove vlade u Beogradu.

Will it be possible for Serbia to join the EU if the country won’t follow bloc’s Russia sanctions?“Probably it will not be possible that a country who is not aligning with us on the strategic interest, which is foreign policy and security policy, meaning being together in fighting Russia,” said Marta Kos [@MartaKosEU], European Commissioner for Enlargement, in a special interview with TVP World’s Marcin Zaborowski.Kos added that the EU hasn’t started talking with Serbia’s new government and will see “how we will be able to move on this field.”Watch the full interview: https://t.co/VWTarYr7MB — TVP World (@TVPWorld_com)October 27, 2026

Pobeda studentske liste mogla bi da bude novi početak

Govoreći o rezultatima parlamentarnih izbora u Srbiji, Kos je pobedu studentskog pokreta ocijenila kao "odličnu", navodeći da se zahtijevi studenata poklapaju sa onim što Evropska unija očekuje od Srbije.

Prema njenim riječima, ti zahtijevi obuhvataju vladavinu prava, demokratiju, slobodu medija i borbu protiv korupcije.

"Srbija je kandidat za članstvo više od deset godina, ali je, umjesto da napreduje u procesu, nazadovala. Zato bi pobijeda studentske liste mogla da predstavlja novi početak za Srbiju na evropskom putu", rekla je Kos.

Govoreći o budućem proširenju Evropske unije, Kos je poručila i da će novi zaštitni mehanizmi omogućiti strože postupanje prema članicama koje ne poštuju zajednička pravila i vrijednosti. Objasnila je da su uvedeni na osnovu ranijih iskustava EU sa Mađarskom i da države koje poštuju pravila neće osjetiti njihove posledice.