On je ocijenio da se sada otvara ozbiljno pitanje da li članovi vijeća Višeg suda treba da nastave postupanje u ovom predmetu.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Apelacioni sud danas je potvrdio optužnicu protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića i ostalih, suprotno ranijoj odluci Višeg suda, koji je ocijenio da ne postoji dovoljno dokaza za postojanje osnovane sumnje. Na taj način, Apelacioni sud zauzeo je drugačiji stav u pogledu dokaza koji su bili predmet prethodne ocjene, prenose Vijesti.

Odluku je komentarisao generalni sekretar Demokrata i šef poslaničkog kluba te partije Boris Bogdanović, koji je ukazao na moguće posljedice ovakvog pravnog obrta po integritet sudskog postupka i povjerenje javnosti u nepristrasnost pravosuđa.

On je ocijenio da se sada otvara ozbiljno pitanje da li članovi vijeća Višeg suda treba da nastave postupanje u ovom predmetu.

"Ukoliko članovi vijeća Višeg suda imaju profesionalnog integriteta, sami će preispitati postoje li razlozi za njihovo izuzeće iz daljeg postupanja u ovom predmetu. A imamo još jedno pitanje: Hoće li sada, nakon potvrđivanja optužnice, nadležni sud ponovo odlučivati o pritvoru Draga Spičanovića?", naveo je Bogdanović u saopštenju.

Bogdanović je podsjetio da je Spičanoviću pritvor ukinut nakon što je Viši sud odbacio optužnicu, a da je Apelacioni sud danas preinačio tu odluku i potvrdio optužnicu.

"Ne tražimo presude unaprijed. Ne tražimo kršenje bilo čijih prava. Tražimo da se o dokazima, nepristrasnosti i pritvoru odlučuje isključivo po zakonu, bez privilegovanih i zaštićenih! Jer pravda ne smije zavisiti od toga pred kojim se vijećem predmet našao", kazao je Bogdanović.