Da se osjeća kao “čobanica”, saopštila je odgovarajući na pitanje jednog studenta.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Dok opozicija kritikuje Martu Kos zbog ocjene koju je nedavno izrekla u Podgorici - da se osjeća kao “čobanica koja pazi šta se dešava u stadu”, najjače partije vlasti ćute o tome da li tu izjavu doživljavaju kao uvredu i smatraju li se dijelom stada, dok one manje kažu da u poruci evropske komesarke za proširenje ne vide lošu namjeru, pišu Vijesti.

Kos je prošle sedmice, uoči samita lidera Berlinskog procesa u Miločeru, održala predavanje na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Podgorici. Da se osjeća kao “čobanica”, saopštila je odgovarajući na pitanje jednog studenta.

On je rekao da bi volio da Evropska unija (EU) “pogura” da se u Crnoj Gori “riješe duhovi prošlosti, uključujući korupciju, kriminal i šverc cigareta”.

Kos je odgovorila da je sudstvo fundamentalno i da bez te grane vlasti država ne može da funkcioniše. Podsjetila je na slučajeve kad su neki zvaničnici Vlade u Podgorici predlagali da se zaplijenjene cigarete ne uništavaju, već “prodaju”.

“Kad pričam o vladavini prava, to je najteža stvar u svakoj demokratiji. Vladavina prava znači da svi imaju jednaka prava - i građanin, i premijer. Ako premijer radi nešto pogrešno - sudska vlast ga stavlja u zatvor. Ne znamo to iz prošlosti. U mojoj generaciji su političari imali mnogo privilegija. Hvala vam što ste ovo pomenuli i hvala vam što mi dajete toliko moći da mogu da poguram vašu vlast. Puno to čujem i znači jako volim da dođem ovdje”, istakla je komesarka.

Kako je dodala, građanima je potrebno da političarima na vlasti kažu šta da urade.

“Oni slušaju vas, ali moram da kažem: nekad se osjećam kao - kako se zove osoba koja se brine za ovce? Nekad se osjećam kao čobanica koja pazi na sve što se dešava u stadu...”, navela je Kos.



Komunikolog Miodrag Strugar kazao je “Vijestima” da izjava Kos šalje veoma lošu poruku i da predstavlja nediplomatski način komunikacije s državom koja je kandidat za članstvo u EU.

Ocjenjuje da posebnu težinu izjavi daje to što je izrečena pred mladim ljudima - studentima.

“Slika Marte Kos kao ‘čobanice’, a crnogorskih zvaničnika kao pripadnika ‘stada’, koju su njene riječi stvorile, s pravom se razumije kao potcjenjivački odnos prema Crnoj Gori i njenim institucijama, odnosno kao poruka da se naši zvaničnici i evropski proces u Crnoj Gori posmatraju s pozicije nekoga ko usključivo nadgleda i disciplinuje, umjesto da, makar i samo kroz poruke, ali i djelovanjem, partnerski podržava proces zasnovan na zajedničkim vrijednostima i međusobnom poštovanju”, napominje Strugar.

Kako navodi, partnerstvo podrazumijeva jasne kriterijume, preuzimanje odgovornosti i kritiku kad je opravdana, ali ne i komunikaciju koja se može doživjeti kao omalovažavanje.

“Ukoliko je zaista riječ o lapsusu ili nespretnoj formulaciji, očekivalo bi se da komesarka to naknadno pojasni i otkloni mogućnost takvog tumačenja. U diplomatiji nije važna samo namjera onog ko govori, već i poruka koju njegove riječi šalju, posebno kad dolaze od visokog predstavnika institucije koja ima značajnu ulogu u procesu pristupanja jedne države EU. Izostanak takvog pojašnjenja ostavlja prostor za zaključak da se težina izgovorenih riječi ne prepoznaje, ili da se ne smatra potrebnim otkloniti njihovo problematično značenje”, ukazuje Strugar, prenose Vijesti.

On dodaje i da je jednako znakovito i to što nije bilo reakcije crnogorskih zvaničnika.

“Evropski put ne smije podrazumijevati odricanje od dostojanstva. Naprotiv, istinsko partnerstvo podrazumijeva da obje strane pokazuju međusobno poštovanje i da, kad je potrebno, na neprimjerene poruke reaguju argumentovano i dostojanstveno. Jasno je da Crna Gora treba da pokaže da je ozbiljan partner koji preuzima odgovornost za svoje obaveze, ali i da očekuje da se prema njoj tako odnose”, poručuje Strugar, dodajući da poštovanje i njegovanje istinskih vrijednosti i u načinu komunikacije nije jednosmjerna obaveza, već mora biti temelj odnosa i s evropskim institucijama i unutar same Crne Gore.

Marta Kos nije odgovorila na pitanje “Vijesti” upućeno na njen mejl dostupan redakciji. Upitani da se izjasne o izjavi komesarke - da li je ocjena uvrjedljiva i nediplomatska - jedan portparol Evropske komisije je kazao da je ta institucija u potpunosti posvećena pružanju podrške pristupanju Crne Gore EU.

“Zbog toga smo u stalnom kontaktu sa svim relevantnim akterima u Crnoj Gori i EU”, rekao je.

“Vijesti” od vladajućih Pokreta Evropa sad, Demokrata, Nove srpske demokratije i Bošnjačke stranke, te opozicionih Socijaldemokrata i Građanskog pokreta URA nisu dobile odgovore na pitanja da li izjavu Kos smatraju uvredljivom i nediplomatskom, te da li se osjećaju kao dio stada.

Ministar poljoprivrede i lider vladajuće Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković, kazao je listu da se svaka izjava može komentarisati na više načina, ali da je ubijeđen da je Kos “rekla nespretno”.

“Mislim da je ona tu mislila da bi čuvala Crnu Goru pri ulasku u EU, da njene riječi idu ka tome, a ne da smo mi neka vrsta domaćih životinja”, rekao je on.

Potpredsjednik Skupštine i funkcioner vladajućeg Albanskog foruma Nikola Camaj, saopštio je redakciji da svi, tokom javnih obraćanja, mogu reći nešto što drugima “izgleda užasno”.

“Ali kad to nije pisano kao saopštenje, već priča, ipak moramo vidjeti i bolju stranu, ili na kraju i razliku među različitim jezicima. ‘I’m the shepherd here’, rekli bi Englezi, misleći da je pastir, onaj koji brine i čuva druge. Ipak, ne pravdam izraz, ali ga ja, u tom kontekstu, ne doživljavam kao uvredu, već kao brigu. To govorim kao čovjek u godinama, kao profesor, a ne kao političar koji bi od svake situacije da dobije simpatije”, naveo je on, javljaju Vijesti.

Camaj kaže da razumije da je izbor riječi Kos neko mogao da doživi na uvredljiv način, ali da je uvjeren da ni njoj ni “svim drugim prijateljima Crne Gore takva namjera nije u primisli”.

“Na kraju, umor, obaveze i korišćenje više različitih jezika u istom vremenskom intervalu, mogu da utiču na svakog od nas. Zato biram da se fokusiram na namjeru, a ona, siguran sam, u datom kontekstu nije bila negativna”, istakao je Camaj, dodajući da i u albanskom govornom području sveštenici sebe zovu pastirima.

Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) Oskar Huter saopštio je da metafore o “stadu”, “ovcama” i “čobanici”, uz poštovanje prema evropskim institucijama, najblaže rečeno nijesu primjerene.

“Vjerujem da će se visoka predstavnica EU Marta Kos izviniti duboko svjesna činjenice da Crnogorci nijesu stado, već slobodni i dostojanstveni građani”, naveo je Huter u objavi na mreži “Iks”.

Zbog izjave komesarke reagovao je i lider i poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

“Hvala Vam gospođo Kos što ste nas uporedili s ovcama i potvrdili ono što odavno znamo - da ćemo u Brisel ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama dok nas udarate štapom. Sad je meni jasno ko je Milojka (Spajića, premijera) ošiša’”, naveo je šef opozicionog DNP-a.

On je rekao da bi volio da Evropska unija (EU) “pogura” da se u Crnoj Gori “riješe duhovi prošlosti, uključujući korupciju, kriminal i šverc cigareta”.

Kos je odgovorila da je sudstvo fundamentalno i da bez te grane vlasti država ne može da funkcioniše. Podsjetila je na slučajeve kad su neki zvaničnici Vlade u Podgorici predlagali da se zaplijenjene cigarete ne uništavaju, već “prodaju”.

“Kad pričam o vladavini prava, to je najteža stvar u svakoj demokratiji. Vladavina prava znači da svi imaju jednaka prava - i građanin, i premijer. Ako premijer radi nešto pogrešno - sudska vlast ga stavlja u zatvor. Ne znamo to iz prošlosti. U mojoj generaciji su političari imali mnogo privilegija. Hvala vam što ste ovo pomenuli i hvala vam što mi dajete toliko moći da mogu da poguram vašu vlast. Puno to čujem i znači jako volim da dođem ovdje”, istakla je komesarka.

Kako je dodala, građanima je potrebno da političarima na vlasti kažu šta da urade.

“Oni slušaju vas, ali moram da kažem: nekad se osjećam kao - kako se zove osoba koja se brine za ovce? Nekad se osjećam kao čobanica koja pazi na sve što se dešava u stadu...”, navela je Kos.