Iz tog odbora navode da su, Kosovo i Metohija su neotuđivi dio Srbije i duhovna kolijevka našeg naroda.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Opštinski odbor Demokratske Narodne partije Nikšić saopštio je da pokreće zvaničnu inicijativu prema Skupštini Opštine Nikšić, kojom će njihova tri odbornika tražiti da Opština Nikšić donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju tzv.države Kosovo na teritoriji Nikšića, javlja CdM.

Kako su naveli, Nikšić je kroz čitavu istoriju bio i ostao bastion slobode i srpstva, nepokolebljivi čuvar svetosavskog indentiteta, srpskog jezika i pravoslavne vjere. Naš grad je uvijek prvi ustajao kada je trebalo braniti čast i dostojanstvo naroda, dajući nemjerljiv doprinos očuvanju naše tradicije i istorijskog pamćenja.

“Odluka o priznanju lažne države Kosovo, donijeta protivno volji ubjedljive većine gradjana Crne Gore, predstavlja jednu od najvećih istorijskih i moralnih mrlja na licu naše države. Ta odluka nikad nije imala utemeljenje u narodnoj volji, a posebno ne u volji građana slobodarskog Nikšića”, dodaje se u saopštenju, kako prenosi CdM.

Iz tog odbora navode da su, Kosovo i Metohija su neotuđivi dio Srbije i duhovna kolijevka našeg naroda.

“Kao potomci onih koji su Nikšić izgrađivali na temeljima slobode i neraskidivog bratstva, imamo moralnu i istorijsku obavezu da skinemo sa našeg grada teret saučesništva u otimanju svete srpske zemlje”, dodaju.

Kkao zaključuju, DNP Nikšić poziva sve odbornike i političke subjekte u SO Nikšić, koji drže do volje građana i istorijske istine, da podrže ovu inicijativu i pokažu da je Nikšić bio i ostao nerazdvojni dio srpskog duhovnog i kulturnog prostora.