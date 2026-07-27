Iz tog odbora navode da su, Kosovo i Metohija su neotuđivi dio Srbije i duhovna kolijevka našeg naroda.
Opštinski odbor Demokratske Narodne partije Nikšić saopštio je da pokreće zvaničnu inicijativu prema Skupštini Opštine Nikšić, kojom će njihova tri odbornika tražiti da Opština Nikšić donese deklaraciju o stavljanju van snage odluku o priznanju tzv.države Kosovo na teritoriji Nikšića, javlja CdM.
Kako su naveli, Nikšić je kroz čitavu istoriju bio i ostao bastion slobode i srpstva, nepokolebljivi čuvar svetosavskog indentiteta, srpskog jezika i pravoslavne vjere. Naš grad je uvijek prvi ustajao kada je trebalo braniti čast i dostojanstvo naroda, dajući nemjerljiv doprinos očuvanju naše tradicije i istorijskog pamćenja.
“Odluka o priznanju lažne države Kosovo, donijeta protivno volji ubjedljive većine gradjana Crne Gore, predstavlja jednu od najvećih istorijskih i moralnih mrlja na licu naše države. Ta odluka nikad nije imala utemeljenje u narodnoj volji, a posebno ne u volji građana slobodarskog Nikšića”, dodaje se u saopštenju, kako prenosi CdM.
Iz tog odbora navode da su, Kosovo i Metohija su neotuđivi dio Srbije i duhovna kolijevka našeg naroda.
“Kao potomci onih koji su Nikšić izgrađivali na temeljima slobode i neraskidivog bratstva, imamo moralnu i istorijsku obavezu da skinemo sa našeg grada teret saučesništva u otimanju svete srpske zemlje”, dodaju.
Kkao zaključuju, DNP Nikšić poziva sve odbornike i političke subjekte u SO Nikšić, koji drže do volje građana i istorijske istine, da podrže ovu inicijativu i pokažu da je Nikšić bio i ostao nerazdvojni dio srpskog duhovnog i kulturnog prostora.