Prema ovim informacijama, otklonjene su gotovo sve političke i proceduralne prepreke, pa se ulazi u završnu fazu prekompozije i popunjavanja upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rekonstrukcija 44. Vlade Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem najvjerovatnije će se naći pred poslanicima u Skupštini u srijedu, kako portal Dana nezvanično saznaje.

Prema ovim informacijama, otklonjene su gotovo sve političke i proceduralne prepreke, pa se ulazi u završnu fazu prekompozije i popunjavanja upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti.

Prostor za novu kadrovsku kombinatoriku otvoren je nakon što je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića napustila Vladu, čime su ostala prazna ključna mjesta u resoru saobraćaja, kao i potpredsjednička pozicija za infrastrukturu. Paralelno s tim, do promjena je došlo i u Socijalističkoj narodnoj partiji (SNP), pošto je dosadašnji ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić napustio tu stranku i formirao sopstveni politički pokret, pa je SNP zatražio popunu tog resora svojim kadrom.

U novoj raspodjeli karata, Nova srpska demokratija (NSD) predlaže dva nova imena u izvršnoj vlasti. Funkciju ministra saobraćaja trebalo bi da preuzme Radoš Zečević, aktuelni direktor podgoričkog preduzeća „Putevi“, dok je za ministra zaduženog za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove predviđen poslanik NSD-a Jovan Jole Vučurović. Sa druge strane, predlog SNP-a za novog čelnika resora sporta jeste Zoran Jojić, dosadašnji generalni direktor Direktorata za sport.

Posebnu pažnju privlači i jačanje potpredsjedničkog tima. Kao kandidat za novu potpredsjednicu Vlade pominje se dr Jelena Borovinić Bojović, nekadašnja ministarka zdravlja i doskorašnja predsjednica Skupštine Glavnog grada, čiji bi ulazak u kabinet trebalo da nadomesti potpredsjednički vakuum nastao izlaskom DNP-a.

Jedino otvoreno pitanje uoči najavljene sjednice jeste sudbina Ministarstva sporta i mladih. Trenutno se razmatraju dva scenarija: prvi, da resor ostane jedinstven i da njime rukovodi Jojić (SNP), i drugi, da se resor podijeli na dva posebna ministarstva — Ministarstvo sporta, koje bi vodio SNP, i Ministarstvo mladih, koje bi pripalo Pokretu Evropa sad (PES). Konačnu odluku o ovoj prekompoziciji premijer Spajić donijeće neposredno pred slanje zvaničnog predloga parlamentu.