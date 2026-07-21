U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji, potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji.
Sjutra će biti rekonstruisana Vlada, izjavio je za RTCG šef Poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović.
U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji, potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji.
“Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa Parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja”, kazao je Đurović, prenosi RTCG.