U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji, potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sjutra će biti rekonstruisana Vlada, izjavio je za RTCG šef Poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović.

U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji, potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji.

“Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa Parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja”, kazao je Đurović, prenosi RTCG.