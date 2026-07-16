„Korisnici će moći da brže i ulaze i izlaze, da preko postterminala vrše bržu naplatu karticama i jednostavno to će biti lakše za korišćenje, koliko za naše građane, toliko i za naše radnike na objektima“, kazao je Nikola Lazović, direktor Parking servisa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorica ulazi u novu fazu digitalizacije parking sistema. Papirne parking karte uskoro će biti zamijenjene automatskim očitavanjem registarskih tablica i beskontaktnim plaćanjem, što bi građanima trebalo da omogući brže i jednostavnije korišćenje javnih parkirališta.

Parking servis Podgorica započeo je modernizaciju zatvorenih parkirališta uvođenjem savremenog sistema upravljanja. Novi model podrazumijeva automatsko prepoznavanje registarskih oznaka pri ulasku i izlasku, bez papirnih tiketa, kao i mogućnost beskontaktnog plaćanja.

„Korisnici će moći da brže i ulaze i izlaze, da preko postterminala vrše bržu naplatu karticama i jednostavno to će biti lakše za korišćenje, koliko za naše građane, toliko i za naše radnike na objektima“, kazao je Nikola Lazović, direktor Parking servisa.

Novi sistem biće postepeno uveden na svim zatvorenim parkiralištima kojima upravlja Parking servis. Cilj je efikasnije upravljanje parking prostorom, smanjenje gužvi na rampama i jednostavnije korišćenje usluge za građane.

„Počeli smo sa implementacijom sistema, u prethodnih dva, tri mjeseca on je već u upotrebi, na određenim parkiralištima. Građani su imali priliku već da ga koriste na novom pakriralištu kod kasarne Morača, na parkiralištu iza Beka, u centru i od juče on je uspostavljen i na kasarni Morača, odnosno parkiralištu blizu mosta Milenium“, kazao je Nikola Mićunović, šef Službe za informacioni sistem Glavnog grada.

Iz Parking servisa po ručuju da će nakon završetka implementacije građani koristiti jedinstven, digitalizovan sistem upravljanja svim zatvorenim parkiralištima, uz brži ulazak i izlazak, jednostavnije plaćanje i efikasnije korišćenje parking prostora.