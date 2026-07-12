Ražnatović, koji je na čelo ove službe imenovan kao kadar Pokreta Evropa sad (PES), nije odgovarao na telefonske pozive niti poruke, zbog čega nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu o razlozima njegove ostavke.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Vršilac dužnosti rukovodioca Službe za javne nabavke i komercijalne poslove Glavnog grada Stevan Ražnatović podnio je ostavku na tu funkciju, saznaje „Dan“.

Ražnatović, koji je na čelo ove službe imenovan kao kadar Pokreta Evropa sad (PES), nije odgovarao na telefonske pozive niti poruke, zbog čega nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu o razlozima njegove ostavke.

Služba za javne nabavke i komercijalne poslove, kao posebna organizaciona jedinica Glavnog grada, nadležna je za praćenje primjene propisa iz oblasti javnih nabavki, izradu plana javnih nabavki i drugih programskih dokumenata, objavljivanje akata na Portalu javnih nabavki, praćenje realizacije ugovora, kao i postupanje po inicijativama građana iz svoje nadležnosti.

Istovremeno, došlo je i do kadrovskih promjena u Sekretarijatu za komunalne poslove. Za vršioca dužnosti sekretara imenovan je Srđan Pavlović, koji na ovu funkciju dolazi iz Poreske uprave, takođe kao kadar Pokreta Evropa sad, prenosi Dan.

Sekretarijat za komunalne poslove, između ostalog, priprema osnivačke akte javnih službi nad kojima vrši nadzor, izrađuje i sprovodi Program privremenih objekata, realizuje lokalne strateške planove, vodi evidenciju neuređenih odlagališta, kao i postupke koji se odnose na osnivanje i spajanje naselja te promjenu naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Glavnog grada.