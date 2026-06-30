Pokret Evropa sad (PES) postao je pridruženi član Evropske narodne partije (EPP).
"Naša porodica raste! Topla dobrodošlica premijeru Crne Gore Milojku Spajiću i njegovoj stranci Pokret Evropa sad, koji nam se pridružuju kao pridruženi član. Kontinuirano angažovanje Crne Gore približava je Evropi i jača našu zajedničku posvećenost zajedničkim vrednostima", napisali su iz EPP na društvenoj mreži X.
Our family is growing!— EPP (@EPP)June 30, 2026
A warm welcome to Montenegro’s Prime Minister,@MickeySpajic, and his party, Pokret Evropa Sad, as they join us as an associated member. Montenegro’s continued engagement brings it closer to Europe and reinforces our shared commitment to our common values.pic.twitter.com/je7iHPblup