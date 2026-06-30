Pokret Evropa sad (PES) postao je pridruženi član Evropske narodne partije (EPP).

"Naša porodica raste! Topla dobrodošlica premijeru Crne Gore Milojku Spajiću i njegovoj stranci Pokret Evropa sad, koji nam se pridružuju kao pridruženi član. Kontinuirano angažovanje Crne Gore približava je Evropi i jača našu zajedničku posvećenost zajedničkim vrednostima", napisali su iz EPP na društvenoj mreži X.