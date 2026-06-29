Premijer Milojko Spajić je saopštio da nema informaciju koliko su sindikati, poslodavci i Vlada, blizu dogovora o potpisivanju Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), ali da im je bitan socijalni dijalog.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

To je medijima kazao u Vili Gorica, nakon što je "Monteput" potpisao 237,47 miliona eura vrijedan ugovor za projektovanje i izgradnju obilaznice oko Budve.

Razgovori Vlade, poslodavaca i sindikata (socijalnih partnera) o OKU traju od decembra prošle godine. Sindikalci traže traže da se uveća obračunska vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura, kako bi se plate povećale za oko deset odsto. Od OKU-a zavise radnička prava sto hiljada zaposlenih koji nemaju granske ugovore, a dokument na snazi zvanično nije od 1. maja, pišu Vijesti.

Iz Kabineta premijera Milojka Spajića su krajem aprila saopštili da im nije prihvatljivo povećanje, jer bi to navodno većinom uticalo na uvećanje plata u javnom sektoru...

Spajić je naglasio da misli da se ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijalog Naida Nišić sastaje sa poslodavcima i sa sindikatima, te da u potpunosti podržava njen rad.

Upitan da li će prekinuti zatišje u pregovorima, kazao je da je resor rada jedini takve vrste u Evropi...

"To vam govori o tome koliko je nama bitan socijalni dialog, koliko želimo da korake uskladimo sa prioritetima naših socijalnih partnera, odnosno i sindikata i poslodavaca. Da sagledamo šta je ono što je stvarno bitno sindikatima, šta je ono što je stvarno bitno poslodavcima i nađemo negdje pravu mjeru između ta dva zahtjeva, te dvije strane", kazao je on, javljaju Vijesti.

Upitan koliko su blizu dogovora, naglasio je da nema tu informaciju.