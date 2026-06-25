Kako se navodi u saopštenju sjednica je zakazana za 11.00 časova, u Vili „Gorica“ u Podgorici.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore i predsjedavajući Savjeta za odbranu i bezbjednost, Jakov Milatović sazvao je za sjutra 41. sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Kako se navodi u saopštenju sjednica je zakazana za 11.00 časova, u Vili „Gorica“ u Podgorici.

“Na sjednici će članovi Savjeta razmatrati pitanja iz oblasti odbrane i bezbjednosti, uključujući izvještaje o stanju u Vojsci Crne Gore za 2025. godinu, angažovanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnim misijama i aktivnostima u inostranstvu, kao i učešću Vojske na međunarodnim vježbama i obukama tokom prethodne godine. Takođe, na dnevnom redu naći će se pitanja koja se odnose na postavljenja, razrješenja i unapređenja oficira i oficirki Vojske Crne Gore, kao i druga pitanja iz nadležnosti Savjeta”, istakli su.

Pored članova Savjeta, kako se zaključuje, sjednici će prisustvovati ministar odbrane Dragan Krapović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore brigadni general Miodrag Vuksanović.