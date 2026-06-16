Šarec je naveo da je cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine ambiciozan, ali ostvariv, te da će najvažnija biti implementacija, posebno za poglavlja 23 i 24, koja ostaju okosnica cjelokupnog pristupnog procesa.

Izvor: screenshot European Parliament

Izvjestilac za Crnu Goru Marjan Šarec saopštio je danas u Evropskom parlamentu da je poruka izvještaja o Crnoj Gori, koji je predstavljen evropskim poslanicima, jasna: Crna Gora ostaje vodeći kandidat u procesu proširenja Evropske unije. Istakao je da pristupanje Evropskoj uniji mora ostati zajednički državni prioritet, iznad dnevno-političkih sporova i partijskih interesa, te da izmjene Ustava neće biti moguće bez saradnje opozicije i da njihova skoro predstavljena Platforma predstavlja dobru osnovu za dijalog, piše CdM.

Šarec je naveo da je cilj da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine ambiciozan, ali ostvariv, te da će najvažnija biti implementacija, posebno za poglavlja 23 i 24, koja ostaju okosnica cjelokupnog pristupnog procesa.

“Napredak u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala presudno će uticati na brzinu puta Crne Gore ka članstvu”, kazao je Šarec.

Poručio je da ovaj izvještaj nije samo tehnička procjena poglavlja i mjerila, već i politička procjena toga gdje se Crna Gora danas nalazi i šta još treba da uradi.

“Pristupanje Evropskoj uniji mora ostati zajednički državni prioritet, iznad dnevno-političkih sporova i partijskih interesa. Trenutno se politika suočava sa izazovom izmjene Ustava, za koju je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini. Bez saradnje opozicije to neće biti moguće. Zato će biti neophodno postići dogovor. Platforma koju je predstavila opozicija, po mom mišljenju, predstavlja dobru osnovu za dalji dijalog”, kazao je Šarec.

Ovaj izvještaj, prema njegovim riječima, takođe ističe geopolitički položaj Crne Gore.

“Crna Gora ostaje u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije. Kao članica NATO-a i pouzdan partner Evropske unije, Crna Gora je jasno pokazala svoju evropsku i evroatlantsku orijentaciju”, istakao je izvjestilac Šarec, piše CdM.

Naveo je da je EU prije nekoliko godina proširenje često posmatrala prvenstveno kao tehnički proces.

“Danas je proširenje i strateška investicija u evropsku bezbjednost, stabilnost i otpornost. Zato se izvještaj bavi i stranim miješanjem, dezinformacijama i hibridnim prijetnjama čiji je cilj podrivanje demokratskih institucija, društvene kohezije i povjerenja javnosti”, poručio je Šarec.

Izvještaj takođe naglašava značaj dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. Budućnost Zapadnog Balkana je, poručuje Šarec, u evropskim integracijama, ekonomskoj saradnji i stabilnosti — a ne u nacionalizmu, revizionizmu ili konkurentskim geopolitičkim sferama uticaja.

“Evropske integracije moraju građanima donositi i opipljive koristi. Uključivanje Crne Gore u SEPA-u, napredak u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan i mogućnost uključivanja u evropski režim „roaming kao kod kuće“ pokazuju da postepena integracija može donijeti konkretne koristi i prije punopravnog članstva”, kazao je Šarec.

Istovremeno, kako navodi, značajni izazovi ostaju: nezavisnost pravosuđa, javna uprava, sloboda medija, osnovna prava, kao i politika zaštite životne sredine i klimatska politika.

“Crna Gora više ne dokazuje svoju evropsku opredijeljenost; sada dokazuje svoju sposobnost da sprovede završne reforme neophodne za članstvo. Zato je ovaj izvještaj istovremeno priznanje za ostvareni napredak i putokaz za posao koji još predstoji. Izazovi ostaju stvarni. Ali stvarna je i prilika. Važan korak učinjen je juče zatvaranjem još dva pregovaračka poglavlja, tako da sada govorimo o 16 zatvorenih poglavlja od ukupno 33. Ako Crna Gora nastavi da ostvaruje rezultate, ima sve preduslove da postane sljedeća članica Evropske unije. Uz napomenu da i Evropska unija mora ispuniti svoj dio obaveza”, poručio je Šarec.