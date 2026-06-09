Uz majsku platu novčano su nagrađena 32 poslanika, a najveća isplaćena varijabila bila je 809 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podaci pokazuju da je u maju nagrađen jedan poslanik više u poređenu sa prethodnim mjesecom. Varijabile, koje bi trebalo da se isplaćuju za izuzetan doprinos u poslu, isplaćivane su i uz januarsku platu, ali i prošle godine tokom odmora, kada poslanici nijesu radili.

Iz Skupštine su ranije objasnili da se varijabile isplaćuju za izuzetan doprinos u radu u crnogorskom parlamentu, javlja Dan.

Dok novca nema za socijalne kategorije građana, penzionere, povećanje dječijih dodataka...,za nosioce vlasti ima i za varijable i za druge privilegije koje im plaćaju građani.

Neto zarade veće od 2.000 primili su: Andrija Mandić (2.959 eura, od čega je varijabila 607 eura), Zoja Lalović Bojanić (2.016 euro), Nikola Camaj (2.788, od čega je 607 eura varijabila), Velimir Đoković (2.263 eura, od čega su 202 eura varijabila), Dejan Đurović (2.841 euro, od čega je 809 eura varijabila), Radinka Ćinćur (2.399 eura, od čega su 202 eura varijabila), Branka Marković (2.061 euro), Mirsad Nurković (2.662 eura, od čega je 607 eura varijabila), Mehmed Zenka (2.091 euro), Jelenka Andrić (2.140 eura, od čega su 354 eura varijabila), Boris Bogdanović (2.450 eura, od čega je 607 eura varijabila), Dragan Bojović (2.129 eura, od čega su 354 eura varijabila), Bogdan Božović (2.322 eura, od čega je 607 eura varijabila), Vasilije Čarapić (2.359 eura, od čega je 607 eura varijabila), Artan Čobi (2.344 eura, od čega je 607 eura varijabila), Milan Knežević (2.461 euro, od čega je 607 eura varijabila), Miloš Konatar (2.450 eura, od čega je 607 eura varijabila), Boris Mugoša (2.735 eura, od čega je 809 eura varijabila), Jelena Nedović (2.129 eura, od čega su 354 eura varijabila), Andrija Nikolić (2.438 eura, od čega je 607 eura varijabila), Boris Pejović (2.381 euro, od čega je 607 eura varijabila), Jevrosima Pejović (2.405 eura, od čega je 607 eura varijabila), Dražen Petrić (2.069 eura, od čega su 354 eura varijabila), Zdenka Popović (2.432 eura, od čega je 607 eura varijabila), Amer Smailović (2.371 euro, od čega je 607 eura varijabila), Duško Stjepović (2.118 eura, od čega su 354 eura varijabila), Branka Marković (2.061 euro), Milan Lekić (2.182 eura), Jelena Božović (2.129 eura, od čega su 354 eura varijabila), Oskar Huter (2.143 eura, od čega su 202 eura varijabila), Slađana Kaluđerović (2.152 eura, od čega su 354 eura varijabila) i Adrijan Vuksanović (2.393 eura, od čega je 607 eura varijabila), piše Dan.

Plate manje od 2.000 eura primili su poslanici: Dritan Abazović (1.831 euro), Mihailo Anđušić (1.809 eura), Jovan Jole Vučurović (1.752 eura), Nikola Rakočević (1.809 eura), Ilir Čapuni (1.737 eura), Milena Vuković (1.797 eura), Jasmin Ćorović (1.797 eura), Edina Dešić (1.820 eura), Abaz Dizdarević (1.940 eura), Darko Dragović (1.831 euro), Seid Hadžić (1.714 eura), Nikola Janović (1.752 eura), Tonći Janović (1.775 eura), Jelena Kljajević (1.737 eura), Nađa Laković (1.797 eura), Dane Marković (1.831 euro), Sonja Milatović (1.917 eura, od čega su 202 eura varijabila), Nela Savković Vukčević (1.971 euro), Vaso Obradović (1.940 eura), Bojana Pićan (1.699 eura), Miloš Pižurica (1.910 eura), Milica Rondović (1.986 eura), Armen Šehović (1.956 eura), Kenana Harbić Strujić (1.809 eura), Jovan Subotić (1.989 eura, od čega su 202 eura varijabila), Anđela Vojinović (1.737 eura), Maja Vučelić (1.729 eura), Dragana Vučević (1.809 eura), Aleksandra Vuković Kuč (1.820 eura), Milan Zečević (1.895 eura), Danijel Živković (1.786 eura), Elvir Zvrko (1.940 eura), Nikola Zirojević (1.737 eura), Vladislav Bojović (1.843 eura), Jevto Eraković (1.910 eura), Momčilo Leković (1.775 eura), Zoran Mikić (1.954 eura, od čega su 202 eura varijabila) i Gordan Stojović (1.843 euro).

Poslanici Aleksandra Despotović, Nikola Rovčanin, Nikola Milović i Ivan Vuković ne obavljaju profesionalno ovu funkciju i nije im isplaćivana plata. Jedino su Rovčaninu isplaćena 354 eura po osnovu varijabile.

Pravo na razliku plate ostvarili su: Nermin Abdić (262 eura), Vladimir Bakrač (195 eura), Albin Ćeman (487 eura), Vladimir Dobričanin (351 euro), Miodrag Laković (1.130 eura), Branislav Nenezić (421 euro) i Uglješa Urošević (957 eura, od čega su 354 eura varijabila).

Naknadu po prestanku funkcije primaju Admir Adrović (1.809 eura), Filip Adžić (1.772 eura) i Ana Novaković Đurović (1.854 eura).

Generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću majska plata bila je 1.662 eura. Njegov zamjenik Vladimir Bulatović primio je 2.227 eura, od čega je varijabila 607 eura, a pomoćnik Martin Popović 1.546 eura, od čega su 202 eura varijabila. Drugi pomoćnik generalnog sekretara Eliza Šećerović sa varijabilom je primila 1.608 eura. Martovska primanja Mandićevih savjetnika kretala su se od 1.451 do preko 1.744 eura. Njihova primanja su: Simo Barović (1.617 eura), Mirko Miličić (1.477 eura), Nina Bokan Ofner (1.452 eura), Gordana Đuričić (1.575 eura), Danijela Đurović (1.744 eura), Ivana Jovanović (1.489 eura), Želidrag Nikčević (1.585 eura), Žana Praščević Milačić (1.502 eura) i Biljana Vučurović (1.693 eura), piše Dan.