Premijer Milojko Spajić odgovara na pitanja poslanika, na Premijerskom satu

Kneževića zanima da li će Spajić obaviti razgovor sa građanima Botuna na temu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

"Mještane Botuna niko nije pitao da li žele kolektor u svojoj mjesnoj zajednici", poručio je.

Kako je dodao, prvo je Glavni grad kupio opremu, našao podizvođače i sad pričaju da se "mora graditi u drugoj opštini".

"Podgorica je toliko velika jer pored postojećeg može da izgradi još jedan. Ali tamo se planiraju tajkunske zgrade, pa mora u Zeti i da Zeta ne bude prikopčana na njega... Vaša Vlada je takođe glasala da se štetni otpad ostavlja u krugu Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP)", poručio je.

Kako je dodao, ne može da zna detalje "jer ima previše telefonskih sjednica".

"Sve sam ja dobro izračunao, gospodine Spajiću. Hoćete da mi kažete da je organizacija na čijem je čelu gospodin (Milan) Gazdić respektabilna, a čovjek šumokradica", istakao je .

Knežević je kazao da je Spajić "po Arhuskoj konvenciji bio dužan da razgovara sa građanima Zete".

"Ne može ugovor sa turskim firmama biti jači od zakona, makar ja sto puta bio u Vladi", kazao je.

On je postavio dodatno pitanje da "kaže termin kad će se Spajić sastati sa građanima Zete".

Šef parlamenta Andrija Mandić je kazao Kneževiću da, kad dobije ugovor, proslijedi ga Skupštini, kako bi ga dobili svi poslanici.

Spajić je odgovorio da je teško odgovoriti, ali da pošalje dopis i da će se naći termin.

"Vi ste dio izvršne vlasti. Ja bih volio da budete i dalje. Vi odlučite da li i dalje želite da budete u njoj i da budete konstruktivni. Smatrali smo da ste Vi dio nas na terenu, da vi razgovarate sa građanima", poručio je premijer.

Spajić je kazao da je njegova kancelarija otvorena za sve građane.

Poslanik i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević je rekao da je njegova partija bila konstruktivna i u Vladi i u parlamentu.

"Ja nisam Vaš izaslanik, niti ste me Vi odredili, niti bih ja na to pristao. Vi ste premijer, Vi treba da donosite odluke i da se suočavate sa posljedicama. Ja sam poslanik. Prvi put kad dođe marica da bije i hapsi ljude u Botunu, ja ću na predsjedništvu partije pokrenuti postupak za izlazak iz vlasti. Ukoliko ne prođe, napustiću partiju i poći u Zetu da branim sa građanima Botun", poručio je Knežević.