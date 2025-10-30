Potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić je rekao da najoštrije osuđuje bilo koji oblik prijetnji i izazivanja vjerske ili nacionalne mržnje od koga god dolazio.

Premijer Milojko Spajić odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na posebnoj sjednici Skupštine Crne Gore.

Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković je, reagujući proceduralno, povodom sinoćnjih prijetnji reisu Rifatu Fejziću, kazao da iznosi zabrinutost pripadnika islamske vjere.

“Šta se to desilo u Crnoj Gori, pa se neko ohrabrio da na takav način komunicara sa vjerksim poglavarima? Šta se to dešava, pa imamo ružne scene zbog koji se stidim? Mnogi ljudi se osjećaju nesigurno u ovim danima kada se stvara hajka. Moja molba je da se što prije nađu vinovnici prijetnji, kako se ne bi spočitavalo drugim narodima ili konfesijama, kako se ne bi generalizovale stvari”, rekao je Nurković.

Apelovao je na premijera i ministre da zaštitu ubuduće dobiju oni kojima je potrebna, a ne oni koji urušavaju poredak.

“Nema tog pojedinca koji će biti iznad države, poručujem da je jednak zakon za sve. Ne smije se generalizovati najmanja skupina, a kamoli kad govorimo o vjerskim zajednicama”, rekao je Bečić.

Istakao je da se mnogo manipulisalo u prethodnom periodu, navodeći da su mnoge od manipulacija razobličili.

Bečić je rekao da u posljednjih godinu i devet mjeseci ima oko 15.000 prekršajnih naloga u dijelu kršenja Zakona o strancima, više od 2.000 rješenja o povratku u matičnu zemlju...

“Nadležne ne interesuje da li je neko crnogorski državljanin ili nije, interesuje nas da li poštujete zakone. Ako ne, osjetićete snagu institucija sistema, bilo da ste crnogorski ili strani državljanin”.

Nurković se zahvalio Bečiću što je reagovao, navodeći da i dalje vjeruju institucijama sistema.

“Potrebna su nam djela i rezultati. U tom dijelu se odlično razumijemo. Razumite, zabrinutost građana je eskalirala do mjere kad moramo dati odgovore”.