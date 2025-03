Predsjednik Udruženja zakupaca plaža u Ulcinju Prelja Škrelja kazao je Pobjedi da će, ukoliko se ne poništi tender, dići cijeli grad “na noge“, organizovati proteste i blokade na ulazu u grad i na ostalim putevima u čemu imaju i podršku građana.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

“Proces je nepredvidiv, nepripremljen i netransparentan. Nije moguće da cijela država ne zna šta se dešava u njenom dvorištu. Dozvolili su jednom čovjeku, ili više njih nije ni važno da preuzmu pet kilometara plaže.

A mi, lokalno stanovništvo, pitamo se zašto su baš tih pet kilometara uzeti pod zakup?

Postoji razlog. Na tom dijelu Velike plaže postoji problem restitucije zemlja još nije vraćena bivšim vlasnicima i i dalje je pod državnom kontrolom”, tvrdi Škrelja, kako prenosi Pobjeda.

On pita kako je moguće da se firma osnuje 6. ili 11. u mjesecu i odmah pristupi tenderu.

“Sumnjivo nam je to što je tender odložen za sedam dana zašto baš sedam dana? Jasno je da su sve to dobro znali. Postoje slučajevi u kojima su pojedinci, koji su pokušali da daju ponude, izgubili pravo na tender zbog 1.000 eura razlike. Sumnjamo da su na neki način otvorili ponude i vidjeli koliko će ih to koštati, pa onda prilagodili stvari. O tome se dosta priča po gradu, ali zasad su to samo komentari”, napominje Škrelja.

Prema njegovim riječima nije im važno ko je investitor, da li dolazi iz Abu Dabija ili odakle god, ali smatra da je država morala da ih informiše unaprijed, a ne da krije ovakve stvari, prenosi Pobjeda.

“Ljudi su dovedeni u zabludu, mnogi su uložili sve što su imali, uzimali kredite, pozajmljivali od svojih porodica a jedini izvor prihoda im je turizam: plaže, barovi, hoteli. Nemamo drugi izvor prihoda u ovom gradu. Nisam samo ja nezadovoljan i tužan kao predstavnik Udruženja, već svi građani. Danas sam prošao kroz grad i ljudi su mi samo postavljali jedno pitanje kada će se stvari vratiti u normalu? Jer ovako ne može”, poručio je Škrelja.

Delegacija opštine Ulcinj koju je predvodio njen predsjednik Genci Nimanbegu je na jučerašnjem sastanku u Podgorici sa premijerom Milojkom Spajićem saopštila da traži poništenje tendera za zakup plaža u toj opštini.

Iz Vlade je zvanično saopšteno da je Spajić na tom sastanku istakao da je tender otvoren i transparentran, da su pravila jasna, te da je interes građana Ulcinja i Crne Gore na prvom mjestu, prenosi Pobjeda.

“Bitno je, prije svega, da lokalna zajednica bude zadovoljna, ali i da sve bude zakonito. Na osnovu dosadašnjih informacija, u ovom postuku nije bilo proceduralnih propusta. Sa druge strane razumijemo zabrinutost dijela lokalne zajednice i otvoreni smo za dalji dijalog koji bi uključio i potencijalne nove zakupce”, poručio je Spajić.

&&&Nimanbegu: Ako se ne poništi tender, pozvaću ministre iz albanskih partija da izađu iz Vlade&&&

Predsjednik opštine Ulcinj je kazao da su ukoliko Vlada ne preduzme konkretne korake i zaštiti domaću privredu spremni na proteste jer je neprihvatljivo da oko 4,5 kilometara Velike plaže bude dato firmi koja je registrovana prije nepunih 10 dana u Crnoj Gori.

“Ako se ne poništi tender pozvaću ministre iz albanskih parija da izađu iz Vlade“, poručio je Nimanbegu.

Ima li posla za SDT

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ponovo je pozvalo Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita porijeklo novca kod osoba koje su dale milionske ponude za zakup plaža na tenderu.

Portalu Javnog servisa je saopšteno da je dokument pripremljen i biće proslijeđen policijskom Sektoru za sprečavanje finansijskog kriminala, prenosi Pobjeda.

“S obzirom na to da sumnjamo da ove ponude nisu rezultat racionalnih poslovnih odluka, pozivamo Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da se uključi u provjeru da li su te ponude proizvod želje da se izvrši pranje novca, namjerno obesmisli tenderski postupak ili su zaista proizvod racionalne poslovne odluke”, rekli su juče iz JPMD.

Saopštili su da će odluku o daljem postupanju donijeti u saradnji sa resornim Ministarstvom i Vladom Crne Gore u cilju očuvanja integriteta i zakonitosti kompletnog postupka.

Enormno visoke ponude potencijalnih budućih zakupaca obilježile su otvaranje ponuda za kupališta duž budvanske rivijere, koje su i po nekoliko puta veće od minimalnih početnih cijena zakupa koje je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) ponudilo u tenderu za zakup 89 kupališta u Budvi.

Za djelove petrovačke rivijere cijene su dostigle vrtoglave cifre, čak milionske. Otvaranje ponuda bilo je organizovano u tri kancelarije u Zavodu za izgradnju, u blizini upravne zgrade Morskog dobra, a u svakoj je bilo prisutno privatno obezbjeđenje, dok su policijski imspektori bili u predvorju, prenosi Pobjeda.

Za dio petrovačke gradske plaže dužine 62 metra, oznaka 25A, početna cijena 3.291 eura pristiglo je pet ponuda i to: firma Dregos 25.800 eura bez PDV-a, N.N. 35.000 eura, G.D. 61.000, Mian DOO 3.300 eura, dok je D.B. ponudila nevjerovatnih 800.000 eura, ranije je objavio Promorski portal.

Za susjedni dio petrovačke plaže dužine 110 metara, čija je minimalna cijena sezonskog korišćenja bila 7.609 eura, pristigle su tri ponude i to: N.A. 7.700 eura, M.B. 18.000, dok je M.Š. ponudio astronomskih 800.000 eura.

Za dio petrovačke plaže, dužine 73 metra, oznaka 25E, čija je minimalna cijena sezonskog zakupa bila 7.992 eura, pristigle su četiri ponude i to: R.V. 45.000 eura, A.S. 950.000 eura, J.Z. 30.000, a V.M. 8.000 eura.

Svakako najinteresantnije je bilo otvaranje ponuda za popularnu plažu Ponta dužine 39 metara, minimalna cijena zakupa 20.957 eura, za koju su pristigle tri ponude i to: Žuti zec DOO 89.002 eura, Neimar investment construction DOO Bar milion eura i Ponta DOO Petrovac 30.000 eura.

Za zakup plaže Lučice kod Petrovca, čija je dužina 215 metara i minimalna cijena sezonskog zakupa 44.570 eura, pristigle su četiri ponude i to: podgoričke firme Profart 200.002 eura, Life Style Development iz Tivta 153.200 eura, Pešter Co 45.000, S.P. milion eura, prenosi Pobjeda.

Arapskoj kompaniji Eagle Hills prema nezvaničnim informacijama Vijesti pripašće devet od 19 kupališta na Velikoj plaži u Ulcinju za koje je podnijela ponudu.

Eagle Hills je privatna građevinska kompanija iz Abu Dabija, specijalizovana za građevinsku delatnost i ulaganja u nekretnine. Na Balkanu je prepoznata po poslovima na projektu Beograd na vodi, prenosi Pobjeda.