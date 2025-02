Nova srpska demokratija (NSD) Andrije Mandića će podnijeti tužbu Upravnom sudu zato što su uskraćeni za pozicije u budvanskoj opštinskoj izbornoj komisiji (OIK)...

Izvor: MONDO

Naime, spremaju i krivične prijave protiv svih onih koji su, “svjesni da krše zakon, ipak donijeli nelegalne odluke i narušili izbornu volju građana Budve”.

To su potvrdili predstavnici koalicije “Za budućnost Budve”, koja je ostala “kratkih rukava”, jer vladajuća većina nije uvažila stav Državne izborne komisije (DIK) da koalicija koju je predvodio Mladen Mikijelj, shodno broju osvojenih mandata na prethodnim izborima, treba da ima predsjednika, njegovog zamjenika i sekretara izborne komisije, prenose Vijesti.

Da ta koalicija u praksi ne dobije ništa, odlučila je u petak nova većina u Budvi okupljena oko liste “Budva naš grad” nosioca Nikole Jovanovića, Evropskog saveza i Građanskog pokreta URA uz podršku Demokratske partije socijalista (DPS).

Odbornica i poslanica NSD-a, Bojana Pićan, kazala je “Vijestima” da je “na sceni otvorena otimačina”, navodeći da su im DPS i “Budva naš grad” oteli po jednog člana OIK-a i pored stava i naloga Državne izborne komisije.

“Naša je dužnost da zaštitimo pravni sistem Crne Gore i zato ćemo podnijeti žalbe i tužbe, kako Ustavnom, tako i Upravnom sudu. Moram da naglasim da radimo na krivičnim prijavama i protiv svih onih koji su, svjesni da krše zakon, ipak donijeli nelegalne odluke i narušili izbornu volju građana Budve”, izjavila je Pićan.

DIK je, u svom aktu od 21. februara iznijela stav da koalicija “Za budućnost Budve” mora da ima predsjednika OIK, zamjenika predsjednika i sekretara OIK, navode iz Vijesti.

“Imajući u vidu da dvije liste, odnosno, liste “Budva naš grad” i “Za budućnost Budve” imaju izjednačen broj mandata u SO, Državna izborna komisija je ocjene da prednost ima lista koja je na posljednjim izborima za SO Budva održanim 17. novembra 2024. godine, osvojila veći broj pojedinačnih glasova birača”, navodi se u stavu DIK-a.

Koalicija “Za budućnost Budve” i lista “Budva naš grad” su na minulim lokalnim izborima u tom gradu osvojile podjednak broj, odnosno po devet odborničkih mandata, s tim što savez ZBB prednjači u broju osvojenih glasova u odnosu na Jovanovićevu listu.

Sagovornik “Vijesti”, upoznat sa izbornim zakonima, kazao je da NSD kao oštećena strana, sada jedino može da uloži tužbu Upravnom sudu, ali je pitanje koliko će Upravni sud brzo odlučiti o tome.

“Jer se događalo da istekne mandat sazivu dok Upravni sud odluči”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

On je kazao da je ovo najdrastičniji primjer do sada, navodeći da je sličnih situacija bilo u Andrijevici, Nikšiću i Pljevljima, ali da to je bilo oko jednog mjesta najviše, odnosno, mjesta predsjednika.

“I opet, čak i kad Upravni sud odluči i poništi tu odluku, opet ima praksa koju je Vlada legitimisala, a to je da se opet i po poništenju takvih odluka, ponovo donesu iste”, kazao je sagovornik.

Član odborničkog kluba koalicije “Za budućnost Budve”, Nemanja Kuljača, kazao je “Vijestima” da je “vrhunac da partija koja nema odbornike u parlamentu dobila članove OIK”.

U novom sazivu OIK Budva su i predstavnici PzP-a, član Mićo Lutovac i zamjenik člana Vladislav Mitrović, iako je Pokret za promjene (PzP) predložio kandidate mimo stava koalicije “Za budućnost Budve”, čiji je član.

Pored Lutovca, nova budvanska većina je za predsjednika OIK izabrala Davora Rakanovića, za njegovu zamjenicu Milicu Đukić, a za članove Janu Marković koju mijenja Nikola Lončar, Dunju Dragović (zamjenik Vučić Đukić) i Miru Deloik, čiji je zamjenik Ivo Gvozdenović. Od pet članova OIK-a, “Budva naš grad” ima dva, DPS jednog člana i sekretara, a Evropski savez jednog člana.

“Nikad zapamćen slučaj, ali ujedno i potvrda ovoga što smo govorili cijele prošle godine o načinu ponašanja grupe građana “Budva naš grad”. Mogu da kažem da su se i najgore prognoze obistinile i to samo u dvije sjednice. Zakon je bačen pod noge, a akti Državne izborne komisije pregaženi od strane DPS-a, SDP-a i Nikole Jovanovića”, rekao je Kuljača.

Kuljača je istakao da iako “nadležni ne reaguju na Jovanovićevo i DPS-ovo vandalsko kršenje zakona”, oni će poštovati pravni poredak i hitno se obratiti sudu.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) su saopštili “Vijestima” da o ovom pitanju nisu nadležni:

“Povodom Vašeg pitanja, koje se odnosi na to šta će Ministarstvo javne uprave preduzeti povodom situacije u Budvi, gdje je nova većina odbila stav Državne izborne komisije o sastavu Opštinske izborne komisije, informišem Vas da Ministarstvo javne uprave nije nadležno za vršenje nadzora nad primjenom Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojim su propisani uslovi i postupak za imenovanje Opstinske izborne komisije”.

Kandidat za odbornika koalicije “Za budućnost Budve” Nikola Kralj je kazao da će poslati poruku da se zakon mora poštovati i da će oni koji ga namjerno krše snositi posljedice.

“To neće biti novost za članove DPS-a Budva... Kada imate predsjednika Opštine koji zna da grubo krši zakon, ali poručuje, ‘žalite se sudu’, to je onaj najniži nivo političke kulture i dostojanstva, ali i poruka šta možemo očekivati od koalicije DPS-SDP-Nikola Jovanović u budućnosti”, kazao je Kralj.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, opštinsku izbornu komisiju čine predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste. Dva člana stalnog sastava opštinske izborne komisije imenuju se na predlog opozicije, a za predsjednika OIK-a imenuje se kandidat političke partije, odnosno podnosioca izborne liste, koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj odborničkih mandata.

Prema saznanjima “Vijesti”, novi OIK Budve treba da rješava pitanje ostavke lidera budvanskog odbora Pokreta za promjene (PzP) Nikole Vučićevića, koji je ranije optužio svoje koalicione partnere sa liste “Za budućnost Budve” (ZBB) da su pokušali da mu nezakonito uzmu odbornički mandat, i pozvao nadležne državne organe da ispitaju cijeli slučaj. Vučićević je u dopisu predsjedniku Skupštine opštine Petru Odžiću, u koji su “Vijesti” tada imale uvid, naveo da povlači ostavku koju je dao na odborničko mjesto zbog nepravilnosti koje je utvrdila Opštinska izborna komisija. On je optužio predsjednika OIK-a Đorđa Vujovića, funkcionera Nove srpske demokratije (NSD), da je, uprkos stavu OIK-a, samoinicijativno odlučio da otme mandat PzP-u i dodijeli ga svome sinu Filipu Vujoviću iz NSD-a.

Na sjednici lokalnog parlamenta 6. februara, na čijem dnevnom redu je bio izbor Nikole Jovanovića za predsjednika Opštine, rečeno je da je Vučićević podnio ostavku, a da je na njegovo mjesto imenovan Filip Vujović.

Međutim, Odžić je tada dobio mišljenje OIK-a, koje su potpisali zamjenik predsjednika OIK-a Davor Rakanović i sekretarka Dragana Pima, u kojem je konstatovano da “nije u mogućnosti da sprovede traženu izmjenu odbornika”, dok ne bude usaglašen koalicioni sporazum ZBB.

Zamjena odbornika je trebalo da bude izvršena isključivo sa sljedećim odbornikom PzP-a sa zajedničke liste, a ne da na Vučićevićevo mjesto sjedne odbornik NSD-a.

Iako su odbornici ZBB uporno tražili pauzu, Odžić je to odbio, i zamolio Vujovića da napusti skupštinsko zasjedanje, dok OIK ne bude potvrdio njegov mandat.

Prema koalicionom sporazumu, od ukupno devet odbornika, tri pripadaju NSD-u, po dva Demokratskoj narodnoj partiji i Socijalističkoj narodnoj partiji, a po jedan Novoj Budvi i PzP-u.