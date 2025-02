Odžić je položio zakletvu.

Prtar Odžić iz Evropskog saveza izabran je za predsjednika SO Budva glasovima odbornika liste "Budva naš grad", Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika SO Budva.

Novoizabrani predsjednik Skupštine opštine (SO Budva) Petar Odžić iz Evropskog saveza je u obraćanju nakon što je izabran, saopštio da prethodnih dana nije htio da reaguje na sijaset laži i neistine koje su mediji, bliski predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću plasirali o njemu.

"Ljudi koji su moji sugrađani, prijatelji i ljudi koji me poznaju znaju što je od toga istina, a što nije. Nažalost, svjedočili smo danas, gotovo 90 posto sjednice smo potrošili kao da treba da budem izabran za patrijarha, a ne za predsjednika Skupštine. I to je ono što je pogubno za naše društvo. Takođe, čuli smo bezbroj manipulacija i laži gdje se srpski narod plaši s mojim imenom i mojom partijom. Ja mislim da sam u prethodnim godinama dokazao da ni Srbi ni srpski narod nema potrebe da se plaše od Petra Odžića, a ni od moje partije", istakao je Odžić

On je dodao da će se truditi da ispuni očekivanja svih, bez obzira na naciju, vjeru, političku ili bilo koju drugu pripadnost.

"U Budvi ima mjesta za sve nas, bez obzira da li je neko dva, tri, četiri vijeka ovdje, ili je došao prije tri, pet, 20 ili 50 godina. Ono što zajednički treba da radimo je da ovako posvađani narod istinski pomirimo. Ne kao što to radi Andrija Mandić kroz svoje članke, gdje svađa i ne dozvoljava da brat sa bratom priča, kum sa kumom priča, dijeleći ljude po vjerskoj, nacionalnoj, političkoj i svakoj drugoj osnovi. Danas smo više puta čuli bezbroj pamfleta o tome kako će neko ovdje ugroziti postojanje nekog naroda. To je neistina. Mi treba mnogo više da se bavimo ovozemaljskim problemima, a da sve ove ostale stvari ostavimo crkvi. Ovo što su pominjali na današnjem zasjedanju je ogavno. Pominjanje traktora i tjeranje nekog naroda iz Budve, to je sramno. Pogotovo kada dolazi od osobe koja je utočište našla u Crnoj Gori. Ako su je tada građani Crne Gore, bez obzira jesu li Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Hrvati, Muslimani i drugi prihvatili, koju potrebu sad neko od nas ima da tjera te ljude? Ljudi, ne nasijedajte na manipulacije čovjeka koji trenutno ne zna šta radi a sjeo je na mjesto predsjednika Skupštine jedne države. Nemojte da nasijedate na podvale. Ne smijemo biti podijeljeni", kazao je Odžić.

On je poručio da je Budva proteklih godinu dana doživjela potpuni politički i moralni sunovrat.

"Mi to moramo promijeniti. Mi se moramo baviti realnim pitanjima naših građana bez obzira na podjele koje su između nas. Od prvog dana ću se truditi da sve ove zaraćene strane, u ličnoj ravni pomirim. Od sjutra će biti to moj prvi zadatak. Ovo je prvi korak ka stabilizaciji političkih odnosa u Budvi. Poslije izbora predsjednika Opštine Budva i kompletiranja naših organa unutar OIpštine Budva možemo zavrnuti rukave i krenuti da rješavamo nagomilane probleme u Budvi", rekao je Odžić.