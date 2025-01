Predsjednik Izvršnog odbora Ujedinjene Crne Gore, reagovao je na odluku Vlade o razrješenju Gorana Danilovića sa mjesta direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, rekavši da se na osnovu odluke Upravnog suda moglo postupiti i drugačije.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Danilo Jokić, predsjednik Izvršnog odbora Ujedinjene Crne Gore, reagovao je na odluku Vlade o razrješenju Gorana Danilovića sa mjesta direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, rekavši da se na osnovu odluke Upravnog suda moglo postupiti i drugačije, prenose Vijesti.

Vlada je smijenila Danilovića na jučerašnjoj telefonskoj sjednici.Upravni sud je utvrdio da je on nezakonito imenovan za direktora Agencije u junu 2023. godine.

"Sa funkcije direktora AKOKVO-a razriješen je Goran Danilović. Nije razriješen zbog lošeg ili neznavenog upravljanja Agencijom, već na osnovu odluke Upravnog suda, a na osnovu te iste odluke moglo se postupiti i drugačije. Da raščistimo! Danilović je na javnom konkursu u Upravi za kadrove bio ubjedljivo prvi. Odluka Upravnog suda je upućena Vladi, koja je po njihovom mišljenju negdje napravila propust. Vlada, ova ili prethodna, je trebalo da ispravi propust ili svog zastupnika uputi u rješavanje spora na Upravnom sudu. Nista od toga. Goran je bio samo kandidat, ništa više i ništa manje, sa grijehom što je na testiranju bio najbolji. I kako biva i dolikuje današnjoj Crnoj Gori krenuo je javni i medijski linč. Sve je međutim počelo zbog reakreditacije FCJK na Cetinju. Moj prijatelj Goran Danilović odmah je stavljen na nišan kao da on odlučuje o sudbini pomenutog Fakulteta, on a ne komisija. Na jednog od najrječitijih parlamentaraca u Crnoj Gori, udarili su i znani i neznani, laici i tzv. eksperti. Samo je ministarka Jakšić - Stojanović ćutala. Nijednu riječ. Ni onda, ni danas", piše Jokić u reagovanju.

On kaže da je Crna Gora mala i da se "glasnije sve čuje kada se ćuti".

"Iza leđa svom saradniku uputila je sve moguće inspekcije u Agenciju i oko nje, da traže i nađu ono čega nema. I ništa nisu našli. Ćutali ste sramno gospođo Jakšić-Stojanović, ćutali ste nedostojno akademskog i političkog zvanja. Ipak, Vi najbolje znate zašto ste se tako ponijeli. Valjda su Vas tako učili na tom Vesovom i Milovom fakultetu, pardon, Univerzitetu. Na jučerašnjoj sjednici Vlade ste konačno progovorili i Vi i svi iz PES-a. Bili ste za razrješenje. Niste koristili nijedan drugi pravni mehanizam. Bilo bi časno da ste u otvorenom razgovoru kazali da Danilovića ne vidite kao dio tima. Niste, glasno ste ćutali. Mi iz Ujedinjene CG smo skromni ljudi, obrazovani i razumijemo sve, a posebno komplekse, pružimo ruku i idemo dalje sa ožiljkom. Ožiljci ostaju i ne daju se zaboravu, ali nas nikada, ni prije ni kasnije nisu učinili neljudima. O svemu ovome ste imali kada naučiti iz borbe protiv dugogodišnje vlasti DPS-a, ako ste imali ijednu. Evo javno pozivam poslanički klub PES-a – objavite samo jedan tekst o tridesetogodišnjoj borbi protiv onog mraka i sve vam Bogom prosto bilo. Samo jedan tekst iz bilo koje oblasti, a svaka je urušavana. Bilo bi lijepo da to bude Vaš, ali koliko me sjećanje služi, a dobro pamtim, takav tekst u Vašoj biografiji neće pronaći nijedan detektiv. Neće jer ga nema, gospođo Jakšić Stojanović", dodaje Jokić.

Takođe, rekao je da su od svih koji su podržali predlog ministarke na Vladi najmanje smo iznenađeni što je to učinio "ministar od svake nauke" Dragoslav Šćekić, prenose Vijesti.

"Njemu izgleda samo nije jasno zašto je protiv Vašeg predloga glasao predsjednik SNP gospodin Joković? Nije mu jasno ili se razračunava sa njim preko leđa Ujedinjene? Ipak, svi vidimo sve. Istina je da smo mi glasali za nepovjerenje Vladi u kojoj je bio i sveministar Šćekić, a za nepovjerenje je glasao i DPS. Istina je, gospodine Šćekiću, da ste Vi i ta vlada, međutim izabrani glasovima DPS-a, a mi smo i tada bili protiv. Ne pokušavajte da nam prigovarate jer se svi dobro znamo, a javnost odavno vidi ko ste Vi, a ko je Ujedinjena. I kako ono rekoste: Danilović je oborio Vašu vladu da bi on bio ministar? Bolje je da ste ćutali kao ministarka Jakšić - Stojanović jer je Danilović mogao biti ministar da nije držao do sebe i svoje časti, a znate to dobro i Vi i pomenuta ministarka. Ali i među vama zaista postoji razlika jer Vi progovorite kada je pametnije da ćutite, a ona ni kada bi morala. Nego, nije to nepoznato Crnoj Gori. Nekada su bili popularni prijeki sudovi na kojima ni tužilac ni tuženi ne progovaraju jer se sve zna unaprijed, a danas su popularne elektronske sjednice Vlade. To vam je ono ćuti i glasaj. Nije nam samo jasno što ne zaćutite kada je očigledno da presudu Upravnog suda nijeste ni pročitali. Mada, liči na današnju Crnu Goru da i govore i ćute oni koji ne umiju ni ovo prvo ni ovo drugo", napisao je Jokić.