“Kompromis kuću gradi”, napisao je on na mreži X.

Izvor: Gov.me/S.Matić

Kao znak dobre i iskrene volje za smirenjem tenzija sa opozicijom – predložiću da PES ne pravi većinu za izglasavanje novog sudije koji bi zamijenio surkinju Draganu Đuranović dok se Ustavni sud ne izjasni o njenom slučajum saopptio premijer Milojko Spajić.

“Kompromis kuću gradi”, napisao je on na mreži X.

Kao znak dobre i iskrene volje za smirenjem tenzija sa opozicijom - predložiću da PES ne pravi većinu za izglasavanje novog sudije koji bi zamijenio sudinicu Đuranović dok se Ustavni sud ne izjasni o njenom slučaju. Kompromis kuću gradi! ❤️#EU28by2028 — Milojko Spajić (@MickeySpajic)December 20, 2024

Početkom ove sedmice predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je konstatovao prestanak funkcije sutkinji Ustavnog suda Dragani Đuranović.

Prethodno su na sjednici Ustavnog odbora usvojeni zaključci da se raspiše oglas za izbor dvoje sudija Ustavnog suda (US) koje bira Skupština, te da se razgovara sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija US za koje je on nadležan.

Opozicija je tim povodom ocijenila da je izvršen “ustavni puč” odlukom da se penzionišu sudije Ustavnog suda po odluci Ustavnog odbora.

Spajić je juče kazao da je Vlada spremna na ragovore sa predstavnicima opozicije, dodajući da ne bi bilo dobro da dođe do bojkota rada parlamenta.

On je poručio da je Ustavni sud jedini koji može da kaže je li nešto ustavno ili ne.