Premijer se nije pojavio na sjednici ni sat vremena od trenutka kada je ona trebalo da počne

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da je šokiran ponašanjem predsjednika Vlade Milojka Spajića koji se danas nije pojavio na zakazanoj sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost. Milatović navodi da se ovim još jednom potvrđuje da nije svako dorastao funkciji koju obavlja, pišu Vijesti.

"Predsjednik Vlade je danas blokirao rad Savjeta za odbranu i bezbjednost i time pokazao jedno nevjerovatno neodgovorno ponašanje prema Vojsci Crne Gore, prema državi Crnoj Gori, prema predsjedniku Skupštine, Predsjedniku države, građanima. Nažalost, nije svako dorastao funkciji koju zauzima. Ja sam prosto šokiran ponašanjem predsjednika Vlade koji se danas nije pojavio na zakazanoj sjednici. Predsjednik Skupštine je došao, i kada je prošlo skoro sat vremena od trenutka kada je sjednica trebala da počne, otišao kada se premijer nije pojavio", kazao je Milatović, kako je saopštio njegov kabinet.

"Koliko sam u saznanju od sekretara Savjeta, on se ne javlja na telefon i potpuno je nedostupan. Tako da mislim da je ovo samo kontinuitet jednog neodgovornog ponašanja predsjednika Vlade prema državnim institucijama. To je počelo jednim neodgovornim ponašanjem prema Skupštini Crne Gore, nastavilo se prema Predsjedniku, Vladi, evo to je danas kulminiralo prema Savjetu za odbranu i bezbjednost kao najvažnijoj državnoj instituciji koja se tiče odbrane i bezbjednosti u zemlji. Njegovim nedolaskom na sjednicu, ona nije mogla biti održana", rekao je Milatović.

Milatović je za danas bio zakazao nastavak sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost na kojoj bi trebalo da se raspravlja o smjeni načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića, prenose Vijesti.

Milatović je tada rekao da će na sjednici Savjeta tražiti da ministar odbrane Dragan Krapović vrati ingerencije Lazareviću.

Krapović, međutim, smatra da Savjet za odbranu i bezbjednost nema ingerencije da izdaje bilo kakve naredbe ministru odbrane, niti da se miješa u operativna pitanja VCG.