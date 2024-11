Milatović je kazao da PES danas nema ni predsjednika države, niti gradonačelnika Glavnog grada i došao je u situaciju koja, "ne samo da šteti Pokretu, nego šteti i državi u kontekstu cilja - Crna Gora 28. članica EU".

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je njegov poziv na dijalog premijeru i lideru Pokreta Evropa sad Milojku Spajiću, pružena ruka koja se tiče državne odgovornosti i evropske budućnosti.

On je na pres konferenciji sa predsjednicom Sjeverne Makedonije Gordanom Siljanovskom Davkovom na Cetinju, rekao da je poziv uputio kao predsjednik države i "čovjek koji je trasirao put zemlje ka onome što se nada da će se desiti – da Crna Gora postane 28. članica EU do 2028. godine".

Smatra da bi i crnogorskoj i regionalnoj politici bilo važno da modus operandi pređe iz homo-balkanikus u homo-euripikus.

"Crnogorska javnost zna da od trenutka kad sam preuzeo funkciju predsjednika, svaki korak i korektivni i kohezivni, koji sam radio u okviru crnogorskog političkog spektruma, bio u cilju realizacije onoga što je i prvi put spomenuto sa moje strane, a to je da Crna Gora postane 28. članica 2028. godine. Nažalost, evidentno je da su procesi koji su u političkom smislu postojali u prethodnom periodu, od jednog pokreta čiji sam bio osnivač, a koji je značajno doprinio transformaciji Crne Gore, u periodu 2022-2023, da je danas došao u situaciju da više ne vodi transformativne procese koji su neophodni Crnoj Gori", kazao je Milatović odgovarajući na pitanja novinara u kom kontekstu će voditi dijalog, da li kao lider Pokreta za Podgoricu, ili u ime koalicije koja je učestvovala na lokalnim izborima u Podgorici i zašto je neophodno da dijalogu prethodi posjeta Briselu.

Pitanja su bila i da li je to korak ka formiranju vlasti u Podgorici, da li to znači bez Građanskog pokreta URA i da li to znači da u građanskom bloku ne vidi koaliciju "Za budućnost Podgorice".

Milatović je kazao da PES danas nema ni predsjednika države, niti gradonačelnika Glavnog grada i došao je u situaciju koja, "ne samo da šteti Pokretu, nego šteti i državi u kontekstu cilja - Crna Gora 28. članica EU".

"U tom smislu treba posmatrati i moje jutrošnje obraćanje, poziv na dijalog i poziv na odgovornost svim politčkim konsitunetima na centru, a u prvom planu je i lider nekada najveće političke partije i premijer Spajić", rekao je Milatović .

On je pojasnio da narede sedmice putuje u Brisel na poziv novog predsjednika Evropskog savjeta Antoniom Koštom, a sastaće se i sa novom komesarkom za proširenje Martom Kos i visokom predstavnicom EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kajom Kalas.

"To su izuzetno važni sastanci koji dolaze u izuzetno važnom trenutku za Crnu Goru. Nijesam član nijedne partije u Crnoj Gori, znam da novinari nekada kažu drugačije. Podržao sam jednu građansku listu na lokalnim izborima. U tom smislu, pružena je ruka za dijalog, koja se tiče državne odgovornosti i evropske budućnosti. Mislim da je u tom smsilu i ovaj potez logičan slijed događaja", naveo je.

On je kritikovao Vladu, ali i skupštinsku većinu zbog zategnutih odnosa sa susjedima, podsjećajući da 20 godina nakon Berlinskog procesa, Sjeverna Makedonija nije otvorila nijedno pregovaračko poglavlje, zbog stvari o kojima je govorila predsjednica, a to su bilateralni odnosi Sjeverne Makedonije i zemalja iz susjedstva.

"Čini mi se da i Crna Gora zbog određenih postupaka Vlade i skupštinske većine klizi ka kompleksijim odnosima sa određenim zemljama članicama EU, prije svega mislim na Hrvatsku. Nažalost, prošle godine smo mislili da ćemo do kraja ove godine zatvoriti 10 poglavlja do kraja godine, a sada, sve su prilike da ćemo zatvoriti samo 4. Ovdje se postavlja pitanje o dinamici i realizaciji koja je potrebna kako bi završili postavljeni cilj, kako bi završili članstvo u EU do 2028. Sa pozicije predsjednika, radim sve što je u mojoj moći ali ovo je društveni proces, ne predsjednika, ni Vlade ni Skupštine, nego svih političkih i društvenih aktera koji umnogome zavisi od bilateralnih odnosa zemlje koja želi da pristupi klubu i zemalja koje su već članile EU", naveo je.

Na pitanje da li će Olivera Injac biti ambasadorka u Belgiji, a Todor Goranović ambasador pri NATO, odgovorio je da ne želi da govori o imenima i da će nastaviti razgovor sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

"Fokus treba da bude na karijernim diplomatama. Gospođu Injac uvažavam kao bivšu koleginicu, kao ministarku odbrane, političkog saborca u jednom trenutku i u tom smislu ne želim da komentarišem bilo koje ime, ali ne znam da li će do toga da dođe i kako ću se ja postaviti, ali ja sam čovjek razgovora i ako bilo koji predlog za ambasadora bude dobro obrazložen, u meni kao predsjednika ima konstruktivnog sagovornika", naveo je Milatović.