Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Jakov Milatović poručio je da je razlika između njega i premijera Milojka Spajića kao između "dana i noći", odnosno "istine i neistine".

On je to poručio nakon svečanosti povodom Dana opštine Danilovgrad, odgovarajući na pitanje novinara da li će se i kada sastati sa šefom Vlade.

Milatović je istakao da poziv postoji u vezi onog što je strateški i državni prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji (EU).

"Vi vidite i sami da je na početku godine želja i neka projekcija bila da se zatvori šest do osam pregovaračkih poglavlja, a na kraju je upitno hoćemo li zatvoriti četiri. U međuvremenu smo uspjeli da uradimo jedinu stvar koju nismo smjeli, a to je da unazadimo naše bilateralne odnose sa zemljom članicom, tj. sa Republikom Hrvatskom. To već ima neke svoje negativne posljedice. Ja sam tada, kao i danas, pozivao na odgovornost i posvećenost tom cilju. Ti ljudi su puni nekih floskula, a suštinski ono što rade je suprotno onome što je proklamovani državni cilj. Razlika između mene i predsjednika Vlade je u tom smislu ogromna, ona je vrednosna. To je kao razlika između dana i noći ili između istine i neistine. Ali bez obzira na sve, ja sam predsjednik države, a on predsjednik Vlade i moramo sarađivati na nečemu što je državni interes", poručio je.