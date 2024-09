Novu sjednicu na kojoj bi odbornici sami sebi skratili mandat Rmuš neće zakazivati. Objašnjava i zašto.

Izvor: Opština Berane/Biro za odnose sa janošću

Vlada bi trebalo u četvrtak da skrati mandat Skupštini opštine Berane i uvede prinudnu upravu, kaže za Radio Crne Gore predsjednik lokalnog parlamenta Milun Rmuš. Tako će se, dodaje, odblokirati instituciji, a radnici primiti plate. Novu sjednicu Skupštine, navodi, neće zakazivati, jer ukoliko bi odbornici sami skratili mandat ne bi bilo moguće uvođenje prinudne uprave.

U srijedu ističu svi rokovi Vlade da Skupština opštine Berane ispuni svoje zakonske obaveze i skrati mandat. Jasno je ipak da se to neće dogoditi. Zato očekuju krajnju odluku Vlade, kaže za Radio Crne Gore predsjednik Skupštine opštine Milun Rmuš.

“Očekujemo od Vlade da će u četvrtak odmah na sjednici da skrati mandat Skupštini i uvede prinudnu upravu kako bi mogli da odblokiramo sve institucije, kako bi radnici mogli da prime plate i preduzeća čiji osnivač Opština mogla da nastave nesmetano da rade do izbora novog predsjednika”, naveo je Rmuš.

Novu sjednicu na kojoj bi odbornici sami sebi skratili mandat Rmuš neće zakazivati. Objašnjava i zašto.

“Jer ukoliko bi mi skratili sami sebi sad mandat za tri dana, ne bi imali prinudnu upravu i ne bi mogli da riješimo probleme koji nas očekuju u naredna dva ili tri mjesece”, naveo je on.

Probleme će kada se uvede rješavati prinudna uprava, odnosno odbor povjerenika. Nadležnosti su jasne, navodi Rmuš.

“Odbor povjerenika kao takav on mijenja Skupštinu, znači on obavlja poslove iz Skupštine, ali moće će da izabere čovjeka koji će moći da upravlja opština do izbora novog”, istakao je Rmuš.

Novog čelnika grada Beranciće birati na izborima koji su, kako su ranije ocjenili iz većine političkih partija, jedino rješenje višemjesečne političke krize u gradu.