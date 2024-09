Lokalni parlament dužan je da donese Strateški plan razvoja Opštine, Lokalni energetski plan Opštine, kao i Lokalni akcioni plan za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

Iako Skupština opštine (SO) Berane jučerašnjim neodržavanjem sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata nije iscrpila zakonske rokove da to uradi, do raspisivanja vanrednih izbora uz uvođenje prinudne uprave moglo bi dovesti neispunjavanje ostalih obaveza.