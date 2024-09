Nikola Jovanović nije predsjednik Skupštine opštine Budva, ali zato ima zakonsko ovlašćenje da zakaže konstitutivnu sjednicu novog saziva lokalnog parlamenta nakon novembarskih izbora, drugih vanrednih izbora u ovoj godini kroz koje prolazi metropola turizma.

Izvor: Budva naš grad

To proističe iz odgovora koji su dostavljeni “Vijestima” iz kabineta ministra javne uprave Maraša Dukaja.

Naime, Budva se našla u jednoj pravno zamršenoj situaciji, jer nakon majskih vanrednih izbora nije konstituisan parlament, a potom su zakazani novi lokalni vanredni izbori za novembar.

Imajući u vidu da nakon lokalnih izbora u maju nije konstituisan parlament, a bivšem predsjedniku Skupštine opštine Nikoli Jovanoviću nije konstatovan prestanak mandata, “Vijesti” su uputile pitanja Dukajevom kabinetu da pojasni javnosti ko trenutno obavlja funkciju predsjednika SO Budva i ko će nakon predstojećih novembarskih izbora zakazati konstitutivnu sjednicu.

“Odredbom člana 45 Zakona o lokalnoj samoupravi, između ostalog, propisano je da predsjednika skupštine iz reda odbornika bira skupština, te da mandat predsjednika skupštine traje koliko i mandat skupštine. Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, kao i činjenicu da je Skupština opštine Budva potvrdila mandat odbornika novog saziva skupštine, te činjenicu da je odredbom člana 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika, pored ostalog, propisano da, danom potvrđivanja mandata odbornika novog saziva prestaje mandat odbornika prethodnog saziva, proizilazi da je prestao mandat bivšem predsjedniku Skupštine”, piše u odgovoru PR službe Ministarstva javne uprave, kako pišu Vijesti.

Ukazuju i da Skupština opštine Budva nije konstituisana, odnosno nije izabran predsjednik Skupštine opštine, zbog čega su raspisani izbori u toj opštini.

“U odnosu na pitanje ko će nakon sprovedenih izbora zakazati sjednicu skupštine ukazujemo da je ovo pitanje uređeno odredbama člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi, shodno kojem sjednicu saziva predsjednik skupštine prethodnog saziva, te da ukoliko se ta sjednica ne sazove i ne održi, istu saziva Vlada”, naglašavaju iz ovog vladinog resora.

I po mišljenju nekadašnjeg zamjenika sekretara za pravnu zaštitu Opštine Budva Đorđa Zenovića zakon je jasan da mandat predsjedniku parlamenta traje koliko i mandat SO.

“Zakon o lokalnoj samoupravi je vrlo jasan i ne treba biti vrhunski poznavalac prava da bi se zaključak donio. Član 45 stav 3 propisuje da “Mandat predsjednika skupštine traje koliko i mandat skupštine”. S obzirom da je mandat skupštinskog saziva u kom je Jovanović izabran za predsjednika SO istekao danom verifikacije mandata odbornicima novog saziva, odnosno 7. jula 2024. godine, logično da doskorašnji predsjednik SO više nije u mandatu. U prilog tome govori i član 47 stav 1 tačka 1 istog Zakona koji kaže da predsjedniku Skupštine prestaje mandat po sili zakona istekom vremena na koje je izabran. Izabran je na period trajanja mandata prethodnog saziva, a to je opet momenat verifikacije mandata. Momenat verifikacije mandata i momenat konstituisanja skupštine treba razlikovati, jer prvi se dešava po sili zakona i od tog momenta su odbornici novog saziva u mandatu, a drugi se i ne mora dogoditi i vezuje se samo za konstituisanje organa skupštine i nema veze sa pravima i obavezama u vršenju odborničke funkcije, koja traju do novih izbora i verifikacije novih mandata”, pojašnjava Zenović.

Budvi predstoji nova izborna kampanja, čije se zahuktavanje očekuje nakon pogoričkih lokalnih izbora. Ipak, grad je i dalje u “duhu izbora”, jer praktično na brojnim bilbordima i drugim reklamnim objektima duž gradskih ulica, kružnim tokovima, javnoj rasvjeti, ali i na ulazima u gradu stoje posteri političkih partija, grupa građana koje su nastupile na majskim lokalnim izborima.

Kako sada stvari stoje većina njih ne mora da uklanja reklame, jer će se u istim sastavima sa istim liderima pojaviti i na novim vanrednim izborima, od kojih svi očekuju da će se u Budvi napokon stabilizovati političke prilike i formirati vlast, koja će trajati pun mandat od četiri godine.

Podsjećamo, ovo su četvrti vanredni izbori u protekle četiri godine kroz koje prolazi metropola turizma, zbog čega grad trpi, a posljedice lošeg upravljanja gradom u svjetlu turbulentnih političklih prilika su očigledne iz sezone u sezonu.