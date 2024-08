Nikola Jovanović kazao je da su odbornici grupacije Naš grad podržali dnevni red jer je u skladu sa zakonskom procedurom. Ono sa čim se ne slažu je da se ova inicijativa nama podmeće, a to nije tačno.

Sjednici lokalnog parlamenta prisustvje 30 od ukupno 33 odbornika.

Sjednici prisustvuju odbornici koalicije Za budućnost Budve, izborne liste Budva naš grad, odbornici Demokrata, DPS-a, SDP-a i PES-a.

Odsutvo je najavila odbornica Nađa Laković.

Podsjećamo da su Demokrate Budve skupštinskoj službi juče zvanično podnije inicijativu za izbor predsjednika SO Budva i predložile svog kandidata, nosioca sa njihove izborne liste Đorđa Zenovića.

Dragana Stanišić Kažanegra iz Demokrata kazala je da su predložili i ostvarili preduslove da se predloži Đorđe Zenović za predsjednika Skupštine. Podnijeto je, kako je kazala 11 potpisa što omogućava, kako je kazala, izjašnjavanje o ovom prijedlogu.

Đorđe Zenović je rodjen 05.02.1986 u Kotoru, osnovnu i srednju završio u Budvi i u obje institucije je nagrađen Lučom. Završio je pravni fakulet UCG u Podgorici i nakon toga specijalizirao iz oblasti ustavnog prava.

"Rok je večeras u ponoć i ova sjednica je sasvim legitimno sazvana i izašli smo sa predlogom našeg kadnidata. U toku tog izbornog proces bilo je razgovora sa svim političkim subjektima osim sa kolegama iz DPS-a i svi subjekti su pokazali spremnost da podrže kandidata kojeg će predloziti Demokratska Crna Gora, čak posbeno su se složili da taj kandidat bude upravo Đorđe Zenović. Tako da je i to dalo doadatan podsticaj nama da se odlučimo upravo za njega. Nadam se da svi ti politčki subjekti nisu odustali i promijenili mišljenje u odnosu na te procese. Smatram da je izuzetno važno da izaberemo predsjednika Skupštine s obzirom na situaciju u kojoj se nas grad nalazi. Ona nije nimalo reprezentativna. Nedavno sam pročitala na jednoj društvenoj platfrmi, Budvo grade, ti li si? I zaista, grad koji je kraljica Mediterana, koji je pretendovao da bude prijestonica kulture danas liči na sve samo ne na to. Degradirana je i ono što smatram najlošijim produktom svih ovih procesa su izuzetno narušen i medjuljudski odnosi. I danas je možda momenat da tu situaciju preokrenemo. Da bi se krenulo na taj SO se mora konstituisati", istakla je Kažanegra Stanišić.

Nikola Jovanović kazao je da su odbornici grupacije Naš grad podržali dnevni red jer je u skladu sa zakonskom procedurom. Ono sa čim se ne slažu je da se ova inicijativa nama podmeće, a to nije tačno.

"Ova inicijativa nije dostavljena nama nego skupštinskoj službi. Nakon izbora 26. maja pozivali smo na dogovore odbornike iz Demokrata, PES-a, ali nismo uspjeli da dogoorimo. Kandidat Zenović ima pohvale za rad i kolegijalnost, imali smo izuzetnu saradnju, i uvijek bi podržao takvog kandidata ukoliko je on plod dogovora, ali ne podmetanja", kazao je Jovanović.

On je kazao da bi lično volio da Đorđe Zenović vrši funkciju predsjednika SO Buda da je bilo političkog dogovora da se vlast formira na osnovu izborno rezultata lokalnih izbora.

"Mi ovo nećemo podržati. Ima u ovoj inicijativi političkog lukavstva. Nećemo glasati protiv izbora Zenovića, bićemo uzdržani, kazao je Jovanović.

Jovana Todorović je kazala da je koalicija koju predvodi Mladen Mikijelj "Za budućnost Budve- Budva otvoreni grad, dobila najveću podršku na proteklim izborima. Naš zadatak je da spasimo turističku sezonu i postsezonu, a ne da se hvalimo da po ulicama teče med i mlijeko, a to nije tačno. Narod koji je glasao rekao je "dogovorite se" bez Demoktatske partije socijalista. Mi nismo ovdje da otimamo tendere, da otimamo plaže i bespravno gradimo, mi smo ovdje da radimo za interes Budve i njenih građana", kazala je Todorović.

Nikola Milović iz DPS- je kazao da su odbornici čuli u lokalnom parlametnu prethodnih 20 minuta šta se dešava u opštini proteklih godina.

"Rezultate dansa možemo videjeti na krju turističke sezone koja nije ni počela. Ovo je rezultat rada onih koji su na vlasti osam godina. Gdje vam je razvoj grada, gdje su vam građani, šta ste nam dali, raskopane ulice, smeće, potrošenih 300 miliona iz budžeta. Spremni smo da 20. oktobra opet izađemo na izbore i opet će bii ista situacija. Dva kružna toka i dvije fontane, to su rezultati grada. Budva je za 2.500 godina preživjela razne vlasti i mirno ćemo preživjeti ovih 8 godina. Jednio što ste znali da uradite jeste podjela fotelja. Naša izborna lista neće učestovovati u vašoj lakrdiji, vidimo se na izborima", pručio je Milović.

U toku je pauza od pola sata kako bi se održao sastanak nosilaca lista, koju ju je predložio Predsjedavaći Skupštine opštine (SO) Budva, najstariji odbornik Savo Medigović.