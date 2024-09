“Interesantno je da je predsjednik potpisao Zakon o rebalansu budžeta koji do kraja predviđa Evropu sad 2. Potpunu primjenu Evrope sad 2."

Na snazi isključivo opstrukcija programa Evropa sad 2 u predizborne svrhe da se ne bi primjenio na vrijeme i da građani ne bi osjetili benefite kada je obećano, kazao je premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom vraćanja na ponovno odlučivanje prdloženih zakona od strane predsjednika Jakova Milatovića.

“Interesantno je da je predsjednik potpisao Zakon o rebalansu budžeta koji do kraja predviđa Evropu sad 2. Potpunu primjenu Evrope sad 2. Tu nemate nikakav problem. Rebalans budžeta do kraja odražava, odslikava Evropu sad 2 u svakom detalju toga programa. A onda ne potpišete zakone koje omogućuju taj program. Prvo to je potpuno nelogično, jer ako ste već protiv programa Evropa sad 2 bilo bi negdje principijelno da ne potpišete ni jedno ni drugo”, kazao je Spajić u intervjuu za Novu M.

I to vam, prema njegovim riječima, pokazuje da je na snazi isključivo “opstrukcija programa u predizborne svrhe da se ne bi primjenio na vrijeme i da građani ne bi osjetili benefite kada je obećano”.

“To je nažalost tako i mi smo uradili već neke korake. Otkazao sam posjetu Njujorku gdje sam trebao da predstavljam državu u svojstvu predsjednika Vlade na UNGA najbitnijoj konferenciji Ujedinjenih nacija. Imamo više nego adekvatnu zamjenu. Potpredsjednik Filip Ivanović biće mjesto mene na Genralnoj Skupštini UN-a, dok imamo i potpredsjednika Ibrahimovića koji će učestvovati u svim programima UN-a. Mislim da smo to adekvatno pokrili iako je to nažalost situacija. Jer ćemo 26. septembra imati ponovno izglasavanje ovih zakona koji su potrebni da bi se Evropa sad 2 primjenila do kraja. Ja kao predsjednik Vlade neću dozvoliti apsolutno nikome da se stvari koje su jako bitne za građane (opstruiraju). Ovo nije bitno za Milojka Spajića, ovo je bitno za život i standard naših građana, za plate i penzije koje su najbitnije teme naših građana”, kazao je između ostalog Spajić.