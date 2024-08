U ponoć je istekao rok

U ponoć je istekao rok koji je Ministarstvo javne uprave (MJU) dalo preporukom od 25. jula da Skupština opštine Berane mora sakratiti mandat u roku od deset dana, i sada se očekuje da se to ministarstvo obrati Vladi za mišljenje. To bi se eventualno moglo završiti davanjem još jednog kratkog roka od Vlade skupštini u ovoj opštini da mandat skrati ili da je Vlada raspusti, saopšteno je Portalu RTCG iz skupštinske službe, i naglašeno da je pravna služba SO Berane do sada sve činila uz konsultacije sa resornim ministarstvom.

“Sada su svi rokovi probijeni i ja ne vidim bilo kakvu drugu mogućnost da može biti od ove dvije – još jedan kraći rok od strane Vlade SO Berane da sama skrati mandat, ili da Vlada raspusti skupštinu i uvede prinudnu upravu. Ne očekujem da Vlada ne poštuje, ili kako se to kaže, derogira mišljenje svog ministarstva (MJU)“, kazao je sekretar SO Zoran Jelić.

On je naglasio da je pravna služba u čitavoj političkoj situaciji u Beranama, komplikovanja i krize nakon ostavki predsjednika i potpredsjednika, radila sve po zakonu.

“Dostavili smo na zahtjev MJU sva relevantna dokumenta i oni su uradili nadzor koji je potpisao ministar Maraš Dukaj. Jasno su rekli da je rok za izbor predsjednika istekao 13. jula i dali preporuku da SO skrati sebi mandat u roku od deset dana. Taj mejl sam primio 25. jula, pa je i taj rok istekao sinoć“, rekao je sekretar SO.

Istakao je da je više puta sugerisao da bi bilo potrebno održati makar jednu sjednicu da se bi se izabrao novi predsjednik OIK, jer je dosadašnji dao ostavku, kao i da se konstatuje broj birača.

“Nakon popisa, broj birača je pao na 23.570, i ono što bi se moglo desiti je da se smanji broj odbrorničkih mjesta sa sadašnjih 35, na 34. To se dešavalo i u nekim drugim opštinama“, rekao je Jelić.

On je naglasio da će ovo biti prvi slučaj, da se preduzimaju mjere, uvodi prinudna uprava, a da neka Opština nema ni predsjednika ni potpredsjednike.

“Neće biti izvršne vlasti i neće biti zakonodavne vlasti, kao što ima u nekim drugim opštinama gdje su uvedeni odbori povjerenika. U tom slučaju će vjerovatno odbor povjerenika odrediti neko lice, službenika, koje će biti ovlašćeno da potpisuje neophodne naloge”, zaključio je Jelić.

Do krize u Opštini Berane, došlo je, kada dogovorena rotacija na mjestu predsednika opštine između NSD i Demokrate nije uspjela, jer nije bilo neophodne većine u vladajućoj koaliciji, to se sve moglo završiti odmah 13. jula.

Mjesec ranije dotadašnji predsjednik Vuko Todorović (NSD) je dao ostavku, a nešto prije i potpredsjednik Damjan Ćulafić (Demokrate), ali u međuvremenu na dvije sjednice nije došlo do rotacije.

Tako je istekao rok od 30 dana. Ćulafić je nakon toga, poslije rekonstrukcije Vlade, izabran za novog ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera.

Nakon redovnih lokalnih izbora u Beranama 2022. godine većinsku kolaiciju su napravili DF, Demokrate, Berane sad, Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora sa 19 odbornika.

U opoziciji su bili DPS sa devet i SNP sa sedam odbornika. U međuvremenu je bitno promijenjena politička scena na nivou države, a izbori u nekim susjednim opštinama, kao što je Andrijevica, pokazali su da se mijenjaju i lokalne političke prilike.