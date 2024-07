Ministarstvo javne uprave je, nakon konačnog objavljivanja rezultata lokalnih izbora u opštini Budva, 17. juna, obavilo upravni nadzor u pogledu primjene člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ministarstvo javne uprave uputiće Vladi Crne Gore prijedlog za sazivanje sjednice novoizabrane Skupštine opštine Budva sa jednom tačkom dnevnog reda - izbor predsjednika lokalnog parlamenta.

To piše u Informaciji o stanju u Skupštini opštine Budva u pogledu njenog održavanja po Zakonu o lokalnoj samoupravi, koji je Vlada usvojila na jučerašnjoj sjednici.

Ministarstvo javne uprave je, nakon konačnog objavljivanja rezultata lokalnih izbora u opštini Budva, 17. juna, obavilo upravni nadzor u pogledu primjene člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Tim članom je propisano da prvu sjednicu novoizabrane skupštine saziva predsjednik Skupštine prethodnog saziva, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Sjednica skupštine održava se, najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja. Prvom sjednicom novoizabrane skupštine, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava najstariji odbornik.

Ako se sjednica ne sazove u roku iz stava 1 ovog člana, odnosno ne održi u roku iz stava 2 ovog člana, sjednicu saziva Vlada, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka propisanog roka za sazivanje, odnosno, održavanje sjednice. U slučaju iz stava 4 ovog člana sjednica se održava, najkasnije u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Skupština se smatra konstituisanom izborom predsjednika skupštine.

Ako se skupština ne konstituiše u roku od 60 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, predsjednik Crne Gore raspisuje nove izbore za skupštinu.

Ministarstvo javne uprave je 8. jula sačinilo nalaz upravnog nadzora kojim je kontatovalo da su konačni rezultati izbora u opštini Budva objavljeni 17. juna, da je konstitutivna sjednica Skupštine opštine sazvana 22. juna za 7. jul.

"Prvu sjednicu novoizabrane SO Budva sazvao je predsjednik Skupštine prethodnog saziva, sa predloženim dnevnim redom i informacijom da će materijal za predloženu tačku dnevnog reda biti dostavljen na samoj sjednici. Sjednicom je predsjedavao najstariji odbornik Savo Medigović. Prva sjednica novoizabrane SO Budva je prekinuta zbog toga što nije dostavljen predlog za izbor predsjednika Skupštine opštine Budva, kao i da će odbornici biti biti blagovremeno obaviješteni o daljem radu", navodi se u informaciji MJU.

Shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi, novoizabrana Skupština dužna da u roku od 15 dana od dana sazivanja prve sjednice novoizabranog saziva održi sjednicu Skupštine opštine, što podrazumijeva da se skupština opštine i konstituiše u tom roku, odnosno izabere predsjednik Skupštine opštine.

"Budući da je sjednica sazvana 22. juna 2024. godina za 7. jul 2024. godine, ista je morala biti okončana konstituisanjem Skupštine opštine najkasnije do 7. jula 2024. godine, odnosno petnaestog dana od dana sazivanja. Imajući u vidu navedeno Ministarstvo javne uprave konstatovalo je da je prva sjednica novoizabranog saziva SO Budva jeste sazvana u skladu sa odredbama člana 39 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, ali da ista nije održana u skladu sa gore citiranim odredbama člana 39 stav 2, te da je rok za održavanje prve sjednice novoizabrane skupštine, a u cilju njenog konstituisanja bio 7. jul 2024. godine. Predmetnim nalazom nadzora ukazano je SO Budva da će ovaj organ uputiti Vladi Crne Gore prijedlog za sazivanje sjednice novoizabrane Skupštine opštine Budva sa jednom tačkom dnevnog reda – izbor predsjednika Skupštine", piše u informaciji.