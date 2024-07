Do 6. avgusta mora se konstituisati parlament izborom predsjednika Skupštine opštine te izborom prvog čovjeka grada, jer ako se to ne desi, predsjednik Crne Gore raspisaće nove izbore u Budvi.

Predstavnici budvanskog Pokreta Evropa sad (PES) nisu večeras došli na sastanak o fomiranja vlast u Budvi na koji su ih pozvali lideri tri liste liste “Budva naš grad”, “Čist izbor - SDP, SD, LP i građani” i “URA - dr Dritan Abazović - Drugačije”, Nikola Jovanović, Petar Odžić i Blažo Rađenović, prenose Vijesti.

Sastanku su, ispred Demokrata, prisustvovali Đorđe Zenović i Dragana Kažanegra Stanišić.

Ovim je propao još jedan pokušaj da se konstituiše vlast, jer vrijeme teče i praktično je ostalo još tri sedmice da se formira skupštinska većina 17 od ukupno 33 odbornika koliko broji budvanski parlament. Do 6. avgusta mora se konstituisati parlament izborom predsjednika Skupštine opštine te izborom prvog čovjeka grada, jer ako se to ne desi, predsjednik Crne Gore raspisaće nove izbore u Budvi.

“Kao što smo i najavili, prisustvovali smo sastanku na koji su nas pozvali nosioci lista 'Budva naš grad', URA i koalicije SDP-SD-LP. Sastanku nije prisustvovao niko od predstavnika PES-a, pa je jasno da za sada ne postoji volja, niti matematika da se formira vlast u ovim okvirima. Naravno, zbog odgovornosti prema građanima koji očekuju da lokalna uprva i službe profunkcionišu, da Budva izađe iz vd stanja, da se formiraju organi i utvrde jasni principi i strategije upravljanja gradom, mi ćemo nastaviti, kao i do sada, da dajemo doprinos dijalogu. Ostajemo otvoreni za pozive bilo koje od strana koja je dobila najveće povjerenje gradjana, a svakako nam cilj nije vlast radi proste vlasti. Nemamo još puno vremena, jasno je na kome je najveća odgovornost da se izađe iz krize i tom smislu dajemo pun doprinos procesu formiranju vlasti, ali, nažalost, situacija na današnji dan ne daje puno nade da će se to desiti do krajnjeg roka. Svakako, bićemo odgovorni i istrajni do kraja”, kazao je Vijestima nakon sastanka Đorđe Zenović.

Da neće doći na sastanak Vijestima je najavio lider izborne liste PES-a Predrag Zenović, koji je kazao da i unutar te liste moraju imati saglasnost oko tog sastanka, prenose Vijesti.

“A nemamo je u ovom trenutku, zbog načina na koji je sazvan, poruka koje su ovih dana upućivane od strane nekih od aktera političkom subjektu čiju listu sam predvodio, te nedostatka vizije - šta je tema sastanka, matematika ili šansa za Budvu? Diskontinuitet loše vlasti i evropska platforma su uslovi da bilo čemu dam legitimitet bilo kao nosilac liste, bilo kao odbornik, a na tom stanovištu je i Pokret Evropa sad”, rekao je Zenović.