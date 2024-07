Novi saziv budvanskog parlamenta biće danas konstituisan, te verifikovana 33 odbornička mandata izbornih listi koje su uspjele na majskim izborima da osvoje dovoljan broj glasova građana.

Izvor: Budva naš grad

Ono što je malo vjerovatno je da će biti izabran novi predsjednik Skupštine opštine, jer nijedna od dvije pobjedničke liste koje su osvojile po devet mandata “Za budućnost Budve” predvođena Mladenom Mikijeljom i “Budva naš grad” na čelu sa Nikolom Jovanovićem, nije uspjela u prethodnih mjesec da dobije podršku još osam nedostajućih odborničkih mandata, kako bi sa 17 imala većinu u parlamentu i formirala vlast i izabrala čelnike Opštine i Skupštine, pišu Vijesti.

Na minulim vanrednim lokalnim izborima mandate su osvojili i izborna lista Demokratske partije socijalista - ukupno sedam, Demokrate četiri, Pokret Evropa sad dva, dok po jednog odbornika imaju Građanski pokret URA i koalicije SDP, SD, LP i građani.

Do pat pozicije je došlo jer Jovanović od početka ne želi da razgovara sa Novom srpskom demokratijom, koja na listi “Za budućnost Budve” ima osvojena četiri mandata. Potrebna dva mandata Jovanović je pokušao da nađe pozivima Socijalističkoj narodnoj partiji i Demokratskoj narodnoj partiji koje imaju po dva odbornika na Mikijeljovoj listi. Pokret za promjene sa jednim odbornikom odbio je pregovore, istakavši da jedino Mikijelj može da pregovara u ime koalicije.

Mikijelj od početka tvrdi da je njegova koalicija jedinstvena, te da nijedna od partija neće samostalno voditi pregovore.

Jovanović je juče razgovarao sa Demokratama, koje su od početka jasno stavile do znanja i jednoj i drugoj listi da će ući u formiranje vlasti sa onima koji budu imali 13 odbornika.

Jovanović je na Fejsbuku napisao da je imao pozitivne razgovore sa Demokratama, Pokretom Evropa sad, URA i SDP-om, te naveo da će narednih dana uskladiti termin sa ostalim pozvanim partijama i uputiti poziv i onim kojima to do sada nije ičinio.

“Sljedeću nedjelju počinjemo u stilu slogana ‘očekujte neočekivano’”, napisao je Jovanović.

Jovanović nije odgovorio na poziv “Vijesti” da precizira da li će poziv na pregovore uputiti Demokratskoj partiji socijalista, ali i Novoj srpskoj demokratiji, za koje je od početka tvrdio da jedino sa njima neće pregovarati.

On je takođe prethodno na društvenoj mreži raspisao anketu zahtijevajući od građana da mu kažu koji su koalicioni partneri najbolji za formiranje vlasti.

Ukoliko danas ne bude izabran predsjednik parlamenta, predsjedavanje će preuzeti najstariji odbornik. Kako to propisuje zakon, odbornicima je ostalo još mjesec dana da se dogovore oko formiranja vlasti, odnosno izaberu čelnike Skupštine i Opštine. Ukoliko se to ne desi do 6. avgusta, predsjednik države Jakov Milatović raspisaće nove izbore.

U protekle četiri godine građani su tri puta izlazili na lokalne izbore - 2020, 2022. i 2024, a za to vrijeme grad propada...