Predsjedavajući, najstariji odbornik Savo Medigović nakon pauze od pola sata prekinuo je sjednicu jer nije bilo predloga za predsjednika SO.

Podnošenjem izvještaja predsjednika Opštine izborne komisije Đorđa Vujovića verifikovani su mandati za 33 odbornika novog saziva budvanskog parlamenta.

Budvanski parlament nije konstituisan sve dok ne bude izabran predsjednik Skupštine Opštine. Odbornici su dužni da predsjednika SO izaberu u narenih 30 dana, odnosno do 6. avgusta. Ukoliko se to ne desi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisaće nove izbore.

Vujović je podsjetio da prema konačnim rezultatima OIK izborna lista "Budva naš grad - Nikola Jovanović" dobila je podršku 2.671 glasača ili 23,91 odsto i osvojila devet mandata, pišu Vijesti.

Lista "Demokrate - Ojačaj. Obnovi. Oživi. - Budva Odlučuje - Đorđe Zenović" dobila je 1.194 glasova ili 10,70 odsto (četiri mandata)

Lista "Za budućnost Budve - Budva otvoreni grad – Mladen Mikijelj" koju čine Nova srpska demokratija (NSD), Demokratska narodna partija (DNP), Pokret za promjene (PzP), Socijalistička narodna partija (SNP), Ujedinjena Crna Gora, Prava Crna Gora, Slobodna Crna Gora, Demos i Radnička partija dobila je podršku 2.842 birača ili 25,44 odsto, odnosno devet mandata.

Listu "Evropa sad - Budva ima šansu - dr Predrag Zenović" glasalo je 784 birača ili 7,02 odsto (dva mandata), Crnogorsku evropsku partiju 239 birača ili 2,14 odsto, a "DPS - Budva može bolje - prof. dr Nikola Milović" 2.228 birača ili 19,94 odsto (sedam mandata).

Listu "URA - Dr Dritan Abazović - Drugačije!" koju je predvodio Blažo Rađenović podržalo je 550 birača ili 4,92 odsto, listu "Čist izbor - Petar Odžić - SDP, SD, LP i građani" 514 birača ili 4,60 odsto, i one su osvojile po jedan mandat, pišu Vijesti.

Listu "Dr Vujičić Božidar - Za stvarne promjene“ glasalo je 149 birača ili 1,33 odsto, pa je ostala ispod cenzusa, kao i lista Crnogorske evropske partije.