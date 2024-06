Spajić je ranije danas saopštio da izmjenama Zakona o državljanstvu novim državljanima neće biti omogućeno da glasaju u narednih deset godina.

Ukoliko je ovima na koje premijer misli istinski stalo da dobiju crnogorsko državljanstvo, to mogu vrlo jednostavno učiniti tako što će se, u skladu sa važećim zakonom, odreći državljanstva druge države, saopštio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

"Uostalom, predsjedniku Vlade je ta procedura jako dobro poznata, budući da je on nakon skandala sa sopstvenim dvojnim državljanstvom bio prinuđen da traži otpust iz srpskog državljanstva. Međutim, ovdje se ne radi o tome, već o veoma providnoj i perfidnoj namjeri aktuelne vlasti da silom na sramotu izvrši demografski, tj. izborni inženjering! Preciznije, ideja je da se obesmisli izborni proces na način što izborna volja ne bi zavisila od naših građana, već od nekoliko stotina (ili koliko već bude potrebno) autobusa iz Srbije, koje bi tamošnja vlast, po potrebi, na razne načine prilično lako mogla instruisati", kazao je Šehović.

Istakao je da bi tako Crna Gora, za dvije, pet ili deset godina, "potpuno je svejedno kad tačno, suštinski postala ponižena i zarobljena država, odnosno 27 izborna jedinica Srbije, kako su oni koji trenutno obnašaju vlast u Crnoj Gori svojevremeno 'hrabro' predlagali".

"Zato su najavljene izmjene zakona svilen gajtan ne samo za naš građanski koncept, nego za Crnu Goru kao autonomnu državu, koja samostalno odlučuje o sopstvenoj sudbini. One prije Vas smo, predsjedniče Vlade, u sličnom podmuklom naumu spriječili. Spriječićemo i Vas i svakog drugog ko krene da se sa tako ozbiljnom temom poigrava zarad dnevne politike. Nemalo nas ako tako ne bude", zaključio je Šehović.

Dok cijela država nema struje zahvaljujući profesionalnim kadrovima u EPCG premijera Spajića, on plasira informaciju da je kao čovjek koji je lagao da ima državljanstvo druge države sad u prilici da našteluje zakon koji njegovim “nalogodavcima” odgovara, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Branislav Nenezić.

"Imate li gospodine Spajicu državljanstvo Singapura, ili Japana jer ste živjeli tamo i radili po Vašim riječima preko pet godina. Možda niste plaćali porez?Jeste li spremni da zarad ostanka na vlasti, ucijenjeni, a bez hrabrosti da branite Crnu Goru, pristanete da uvedete zakonska rješenja koja će omogućiti scenario sa nedavnih izbora u Srbiji, a gdje glasači pristižu 'autobusima', na obdan registrovani na lokacije trafostanica i napuštenih objekata. Pa i ako je od Vas mnogo je! Nastavljate onamo gdje je stao prethodnik, završićete kao i on čim ne budete više “trebali” na “talk show” emisijama, vašarima i tribinama", kazao je Nenezić.

Izjava predsjednika Vlade Milojka Spajića vezano za izmjene Zakona o državljanstvu neviđen je presedan i vrlo ozbiljna prijetnja po Crnu Goru, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

"U njemu svojstvenom maniru relativizacije i banalizacije svega, pa i ovog pitanja, premijer se poziva na slučaj njegovog djeteta koje ima francusko državljanstvo i njegovih ujaka koji žive u inostranstvu. Pa ipak, koliko god premijera pogađala pjesma 'Pjevaj ujko, pjevaj rode', on za tu funkciju nije izabran da bi rješavao porodične probleme, već da bi na odgovoran način radio u interesu ove države. Pritom, ne trepnuvši, premijer iznosi klasičnu laž da će ovim zakonom biti propisani uslovi za sticanje biračkog prava, navodeći period od 10 godina i još neke dodatne uslove. Ne bi mu bio prvi put da javno laže, ali zarad građana Crne Gore - ovo pitanje definiše Ustav Crne Gore koji kaže da se biračko pravo dobija uz uslov od najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori", navodi Zirojević.

"Premijer mora biti svjestan i druge veoma opasne posljedice ovakve nepromišljene izjave. Na ovaj način, a neka bude siguran da će tako biti ako nastavi ovim tempom, on dovodi do nove blokade i opstrukcije rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu koji je nadležan, između ostalog, i za Zakon o državljanstvu. Ukoliko bilo ko, pa i sam premijer, planira da mimo ovog Odbora donosi bilo kakve izmjene ovog ili nekog drugog zakona, neka bude svjestan da, od tog trenutka, Odbor može rasformirati", dodaje.

"Na kraju, očigledno je da predsjednik Vlade polako ali sigurno podliježe pod uticaj Andrije Mandića i Milana Kneževića. Jer namjera je jasna - do sljedećih redovnih parlamentarnih izbora obezbijediti minimum preko 100.000 novih birača koje bi, kao što smo imali priliku da vidimo na lokalnim izborima u Beogradu, autobusima dovozili i upućivali na biračka mjesta. Taj film u Crnoj Gori nećete gledati! Od vesele priče o blagostanju i ekonomskim temama, Spajić prelazi u radikalnu desnicu i pokreće teme o kojima, ili ne zna ništa, ili ih vrlo sračunato koristi kako bi radio na štetu Crne Gore. Tako nam danas, umjesto programa Evropa sad 2, nudi program Državljanstvo 2 sad i sebe predstavlja kao najboljeg eksponenta tog programa, jer je upravo njemu, zbog nelegalnog posjeda državljanstva druge države, suspendovana kandidatura za predsjednika. Na isti način, polako ali sigurno, Crna Gora na čelu Vlade umjesto Milojka Spajića 1 dobija Milorada Dodika 2 i to je, u ovim okolnostima, sasvim logičan slijed događaja. No, koliko je dobar za premijera i njegovu političku opciju, pokazuju, a tek će pokazati, rezultati lokalnih izbora", zaključio je Zirojević.